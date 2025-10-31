Muji thu hồi 600.000 sản phẩm xịt thơm phòng do nhiễm khuẩn: Đã bán ra thị trường hơn 1 năm

Tờ Etoday đưa tin, ngày 30/10, Tập đoàn Ryohin Keikaku – công ty mẹ của thương hiệu MUJI thông báo thu hồi tự nguyện khoảng 600.000 sản phẩm xịt phòng (Room Fragrance Spray) sau khi phát hiện có sự nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất.

Các chai xịt bị thu hồi bao gồm 11 loại, thuộc dòng "Room Fragrance Spray", bao gồm các mùi hương như Woody (Hương gỗ), Green (Hương cỏ cây), được bán ra từ tháng 9/2024

Theo đó, một số sản phẩm xịt phòng của hãng này có dấu hiệu bị nhiễm vi khuẩn do quản lý vệ sinh không đảm bảo tại nhà máy sản xuất.

Sản phẩm xịt phòng thơm của Muji bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

Các chủng vi khuẩn được phát hiện vốn tồn tại phổ biến trong môi trường sống hằng ngày, nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ở mức rất thấp. Đến nay, công ty chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, với nguyên tắc đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu, MUJI đã quyết định mở rộng phạm vi thu hồi đối với toàn bộ sản phẩm xịt phòng được sản xuất tại cùng nhà máy, kể cả các lô hàng chưa phát hiện nhiễm khuẩn.

Các chai thu hồi có dung tích 300ml, giá bán 1.690 yen (khoảng 275.000 đồng). Ngoài 11 loại hương xịt phòng, toàn bộ sản phẩm khác được sản xuất tại cùng nhà máy cũng nằm trong diện thu hồi để phòng ngừa rủi ro.

Còn các sản phẩm xịt phòng được sản xuất tại nhà máy khác, cũng như các dòng dầu thơm nội thất (Interior Fragrance Oil) và tinh dầu thiên nhiên (Essential Oil), đã được kiểm tra và không nằm trong diện thu hồi, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Người dân đang dùng lô hàng trên được khuyến cáo ngưng sử dụng ngay lập tức. Muji hỗ trợ hoàn tiền đầy đủ qua ba hình thức: đăng ký trên trang web của công ty, gọi đến đường dây nóng, hoặc mang sản phẩm trực tiếp đến cửa hàng Muji gần nhất mà không cần hóa đơn.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện và lo lắng đã gây ra", đại diện Ryohin Keikaku cho biết trong thông cáo báo chí. Tập đoàn này cũng cam kết rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, củng cố tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm soát chất lượng để ngăn ngừa sự cố tái diễn.

MUJI được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1980. Tên đầy đủ của MUJI trong tiếng Nhật là “Mujirushi Ryohin”, có nghĩa là “hàng hóa chất lượng không thương hiệu”. MUJI cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao bao gồm đồ gia dụng, quần áo và thực phẩm.

Hiện nay, MUJI có hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới, với hơn 7.000 mặt hàng trải rộng từ quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm cho đến cả nhà ở.

Tuy mở rộng quy mô toàn cầu, triết lý cốt lõi của MUJI vẫn không thay đổi kể từ ngày đầu thành lập, họ luôn hướng tới sự giản dị, thiết yếu và tính phổ quát trong đời sống hàng ngày.