MC VTV giàu nhất nhì nhà đài, hiếm người biết

Diệp Chi là một trong những nữ MC nổi bật của VTV, từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Với giọng nói truyền cảm và lối dẫn duyên dáng, cô được xem là một trong những "MC quốc dân" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ở tuổi 39, Diệp Chi vẫn giữ được sức hút riêng - không chỉ bởi sự thông minh, tinh tế trong nghề mà còn nhờ cuộc sống viên mãn và khối tài sản đáng nể. Ít ai biết, phía sau hình ảnh giản dị trên sóng truyền hình, nữ MC lại sở hữu không gian sống sang trọng, đậm tính nghệ thuật, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của một người làm sáng tạo và có điều kiện kinh tế vững vàng.

MC Diệp Chi (1986)

Ngắm nhìn không gian sống của nữ MC, dễ nhận ra mọi góc trong nhà Diệp Chi đều toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp.

Phòng khách

Không gian phòng khách của Diệp Chi có thiết kế hiện đại, trang nhã. Căn hộ được phối tông màu sáng chủ đạo, kết hợp ánh sáng vàng trắng giúp tổng thể trở nên tinh tế và thư giãn. Nữ MC từng chia sẻ bí quyết thiết kế là không nên tham quá nhiều màu sắc hay phong cách trong cùng một không gian, trừ khi đã có chủ đích rõ ràng.

Điểm ấn tượng của phòng khách nằm ở cách bày trí tinh tế: từ bộ sofa màu kem nhã nhặn, bàn trà nhỏ xinh cho đến kệ tủ trưng bày đồ sưu tầm. Nhờ sự cân bằng giữa tiện nghi và thẩm mỹ, căn phòng vừa mang lại cảm giác thanh lịch, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của nữ MC.

Phòng khách được bày trí tinh tế

Không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi

Khu vực trưng bày gây ấn tượng với những món đồ tràn đầy tính thẩm mỹ như bát, đĩa, ấm chén...

Phòng khách của Diệp Chi luôn ngập tràn sự ngọt ngào của những bình hoa tươi bắt mắt

Ban công

Ban công nhà Diệp Chi tuy không lớn nhưng được cô chăm chút tỉ mỉ, biến thành một góc xanh đầy sức sống. Tại đây, nữ MC trồng đa dạng các loại cây cảnh và hoa tươi. Không gian nhỏ được sắp xếp khéo léo, có sự kết hợp hài hòa giữa cây lá và ánh sáng tự nhiên, tạo nên cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Với Diệp Chi, đây là nơi giúp cô "nạp năng lượng" sau những giờ làm việc căng thẳng, cũng là góc yêu thích nhất nhì trong căn hộ.

Phòng bếp

Phòng bếp của Diệp Chi được thiết kế theo tông trắng chủ đạo, mang đến cảm giác tinh khôi và sang trọng. Từ hệ tủ bếp, bàn đảo đến bộ bàn ăn đều thống nhất một bảng màu sáng, tạo nên tổng thể hài hòa và hiện đại. Điểm nhấn nằm ở chiếc đèn chùm pha lê, vừa giúp cân bằng sắc trắng, vừa tăng thêm phần thanh lịch cho không gian. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt gọn gàng, phản ánh đúng tinh thần mà Diệp Chi từng chia sẻ: chỉ cần nhìn vào căn bếp là có thể hiểu nếp sống của gia chủ.

Phòng bếp tông trắng được bày trí đẹp mắt, gọn gàng

Đây là nơi nữ MC và con gái thường xuyên trổ tài nấu nướng

Không chỉ đẹp, căn bếp còn được trang bị đầy đủ các đồ dùng nhà bếp, thuận tiện cho sinh hoạt

Phòng ngủ của Diệp Chi

Phòng ngủ của Diệp Chi gây ấn tượng với thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Tông màu be - vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp và sang trọng, kết hợp cùng hệ ánh sáng dịu giúp không gian thêm phần thư giãn. Khu vực bàn trang điểm và tủ đồ được bố trí gọn gàng, tinh chỉnh đến từng chi tiết nhỏ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tiện nghi.

Phòng ngủ của con

Phòng ngủ của con gái Diệp Chi được thiết kế ngọt ngào với tông hồng pastel chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu. Căn phòng nhỏ xinh được sắp xếp rất khoa học, vừa có giường ngủ chính, vừa có khu học tập gọn gàng và ngăn nắp. Góc bậu cửa sổ được tận dụng làm nơi đọc sách, thư giãn hoặc nghỉ ngơi, tràn đầy năng lượng cho trẻ nhỏ.

Một số không gian khác

Không gian naof trong căn hộ của Diệp Chi cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Dù là phòng thay đồ, khu giặt là hay nhà vệ sinh, mọi góc nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và đồng bộ về màu sắc. Cách bố trí ánh sáng, vật dụng và chi tiết trang trí đều mang đến cảm giác hài hòa, sang trọng nhưng vẫn gần gũi - đúng với phong cách sống chỉn chu mà Diệp Chi luôn hướng tới.

Phòng của bố mẹ Diệp Chi được thiết kế với tông màu trầm ấm, nhẹ nhàng

Khu vực thay đồ tiện lợi với ghế đôn, gương và các hệ tủ

Không gian nhà vệ sinh gọn sạch, phân chia khu tắm và khu bồn rửa rất tinh tế, hài hòa.

Tổng hợp