Căn bếp “hệ nghèo” nhưng sang không tưởng: Toàn đồ vài chục nghìn mà sạch như khách sạn

Căn bếp luôn là nơi chứa nhiều đồ đạc nhất trong nhà và cũng là không gian dễ bừa bộn nhất nếu không được sắp xếp khéo léo. Thế nhưng, nhà Suri (kênh TikTok @nhaembesuri) lại khiến nhiều người ngạc nhiên với cách biến căn bếp nhỏ thành một góc thật gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng.

Những gợi ý từ gia đình Suri rất gần gũi và dễ áp dụng, từ cách tận dụng các kệ treo, lọ đựng gia vị cho đến mẹo sắp xếp vật dụng sao cho tiết kiệm không gian. Đặc biệt, tất cả đồ dùng đều là những món bình dân, thậm chí có món chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng khi được sắp đặt tinh tế, chúng vẫn mang lại cảm giác ngăn nắp, tiện nghi và đầy cảm hứng cho gian bếp của mỗi gia đình.

Máy hút mùi: 2 triệu

Chiếc máy hút mùi khoảng 2 triệu đồng trong bếp nhà Suri tuy bình dân nhưng hoạt động hiệu quả, giúp khử mùi và giữ không gian luôn thoáng sạch. Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản mà vẫn tinh tế, vừa túi tiền lại đủ đáp ứng nhu cầu nấu nướng hàng ngày.

Bếp từ: 4 triệu

Chiếc bếp từ khoảng 4 triệu đồng vừa gọn gàng vừa hiện đại, làm nóng nhanh và tiết kiệm điện. Thiết kế phẳng, dễ vệ sinh giúp góc bếp luôn sạch sẽ và tinh tươm.

Nồi chiên không dầu: 3 triệu

Với nồi chiên không dầu giá khoảng 3 triệu đồng, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Dù nhỏ gọn nhưng vẫn đủ sức "cân" mọi món chiên giòn, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Nồi cơm điện: 690k

Chiếc nồi cơm điện chỉ 690k nhưng nấu cơm cực ngon, hạt tơi và dẻo vừa phải. Món đồ nhỏ xinh này chứng minh rằng không cần đắt tiền vẫn có thể mang lại bữa cơm ấm cúng mỗi ngày.

Thảm lót chân: 35k

Chiếc thảm lót chân chỉ 35k nhưng giúp khu vực bếp trở nên sạch sẽ và êm ái hơn. Màu sắc nhẹ nhàng, dễ giặt, vừa rẻ vừa tiện.

Kệ gia vị: 97k

Để tránh việc đặt những hộp gia vị không đúng chỗ, mỗi nơi một hộp mỗi khi dùng xong, gia đình Suri đầu tư hẳn chiếc kệ gỗ đựng gia vị chỉ với 97k. Chiếc kệ có 2 ngăn rõ ràng mà vẫn nhỏ gọn, có thể đặt gọn trong góc bếp mà không tốn quá nhiều diện tích trong bếp.

Set đựng gia vị: 110k

Set đựng gia vị giá 110k bằng nhựa trong, có nắp đậy, tuy bình dân nhưng rất đẹp mắt, lọ trong suốt dễ nhìn và dễ lấy, tạo cảm giác ngăn nắp cho góc nấu ăn.

Hộp đựng dao: 58k

Hộp đựng dao 58k vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp bếp trông gọn hơn. Món nhỏ thôi nhưng "điểm" lại cho cả không gian.

Kệ đựng đồ rửa chén: 100k

Với kệ đựng đồ rửa chén chỉ 100k, chai nước rửa chén, bọt biển, khăn lau đều có chỗ riêng. Nhỏ mà tiện, giữ bồn rửa luôn khô ráo, sạch sẽ.

Bồn rửa chén: 2 triệu

Chiếc bồn rửa chén khoảng 2 triệu đồng có thiết kế gờ chìm, giúp nước không bị đọng lại sau khi rửa bát, giữ khu vực xung quanh luôn khô ráo. Nhờ chi tiết nhỏ mà tiện ích này, việc lau dọn trở nên nhanh gọn và sạch sẽ hơn, giúp kệ bếp luôn khô thoáng và tinh tươm mỗi ngày.

(Nguồn: @nhaembesuri)