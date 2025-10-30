Thô nhưng thật: 3 món đồ càng dùng chung càng dễ rước bệnh tật

Giáo sư Thea van de Mortel, chuyên gia về vi sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn tại Đại học Griffith (Úc) cho hay: "Rất nhiều loại vi sinh vật gây bệnh có thể sống sót hàng ngày, thậm chí hàng tháng hoặc nhiều năm trên các bề mặt như vải, nhựa, kim loại - vốn là những chất liệu phổ biến trong phòng tắm". Điều này có nghĩa là, chỉ cần dùng chung đồ cá nhân, bạn hoàn toàn có thể vô tình "trao đổi" với người khác hàng nghìn vi khuẩn mà không hề hay biết.

Trong môi trường ẩm ướt, ấm áp của phòng tắm, vi sinh vật sinh sôi rất nhanh. Một số loại nấm như Aspergillus có thể tồn tại trên bề mặt vải hơn một tháng, còn vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) có thể "ngủ đông" trên vật dụng suốt nhiều năm.

1. Khăn tắm

Khăn tắm, món đồ quen thuộc nhất cũng là "ổ" vi khuẩn dễ bị bỏ qua. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người dùng chung khăn có nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng cao gấp 8 lần bình thường. Loại vi khuẩn này có thể gây viêm da, mụn mủ, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng nặng trong một số trường hợp hiếm gặp. Ngay cả khi bạn giặt khăn thường xuyên, nếu không được phơi khô hoàn toàn trong không khí thoáng, môi trường ẩm của khăn vẫn đủ để vi sinh vật phát triển.

2. Bàn chải đánh răng

Tương tự, bàn chải đánh răng cũng là vật dụng không nên "chung đụng" dù chỉ một lần. Bàn chải tiếp xúc trực tiếp với nướu - nơi dễ chảy máu khi chải răng - nên có thể trở thành đường truyền nhiễm các bệnh qua đường máu như viêm gan C. Ngoài ra, bàn chải còn có thể chứa E. coli, Pseudomonas hay virus Herpes simplex type 1 (HSV-1). Những virus này có thể sống sót trên bề mặt nhựa trong 2 đến 6 ngày, đủ lâu để lây sang người khác nếu dùng chung.

3. Dao cạo râu

Dao cạo râu cũng nằm trong danh sách đen. Khi cạo, lớp da mỏng bị tổn thương dễ tạo điều kiện cho virus hoặc vi khuẩn xâm nhập vào máu. Dùng chung dao cạo làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh lây qua đường máu, đây là một rủi ro không nên xem nhẹ.

Đặc biệt, các chuyên gia cảnh báo rằng trẻ nhỏ, người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường hay những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Với họ, chỉ một lượng nhỏ vi khuẩn cũng có thể gây nhiễm trùng hoặc bệnh lý nghiêm trọng.

Vì vậy, dù ở nhà hay đi công tác, tốt nhất bạn nên chuẩn bị riêng cho mình một bộ đồ vệ sinh cá nhân như khăn mặt, bàn chải, dao cạo, cốc súc miệng… và tránh dùng chung với bất kỳ ai. Ngoài ra, đừng quên vệ sinh phòng tắm thường xuyên, phơi khô khăn ở nơi thông thoáng và thay bàn chải định kỳ 3 - 6 tháng/lần.

Nguồn: Aboluowang