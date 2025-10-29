Nồi chiên không dầu rất tiện nhưng tuyệt đối không nên dùng để nấu thứ này: "Thảm họa" sẽ xảy ra!

Bất kỳ ai sở hữu một chiếc nồi chiên không dầu đều được cảnh báo nên tránh nấu một món ăn rất phổ biến trong đó. Thiết bị nổi tiếng này đã trở thành biểu tượng của sự tiện lợi, hứa hẹn mang lại cách nấu ăn nhanh hơn, lành mạnh hơn và giòn ngon hơn với rất ít dầu.

Từ khoai tây chiên, cánh gà cho đến đồ ăn thừa hâm nóng lại, dường như mọi người đều tin rằng không có gì mà nồi chiên không dầu không thể xử lý được. Nhưng theo Julian Klenda, chuyên gia ẩm thực người Mỹ và là người sáng lập Maine Lobster Now, có một món hoàn toàn không nên cho vào nồi chiên không dầu, đó chính là thịt xông khói (bacon).

Julian cảnh báo rằng mặc dù nghe có vẻ như là một mẹo nấu ăn nhanh gọn và không bừa bộn, nhưng việc chiên thịt xông khói trong nồi chiên không dầu có thể biến thành “một thảm họa đầy khói và dầu mỡ.”

Chuyên gia khuyên không nên dùng nồi chiên không dầu để nấu thịt xông khói.

Ông cảnh báo: “Thịt xông khói vốn dĩ đã rất béo. Khi bạn nấu nó trong nồi chiên không dầu, mỡ sẽ nhỏ xuống dưới đáy nồi. Lượng mỡ này nhanh chóng bị đốt nóng, gây ra khói, bắn dầu, và đôi khi còn tạo ra những tia lửa nhỏ. Bạn không chỉ có nguy cơ làm cháy thịt xông khói mà còn khiến cả căn bếp ngập trong khói và chuông báo cháy kêu inh ỏi.”

Nồi chiên không dầu hoạt động bằng cách luân chuyển không khí nóng để làm chín thức ăn đều hơn, nhưng khi cho thực phẩm nhiều dầu mỡ như thịt xông khói vào, mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên tệ hại. Lượng mỡ nhỏ xuống không chỉ làm bẩn thiết bị mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của thịt xông khói.

“Rất khó để nấu chín đều,” Julian nói. “Sự phân bố chất béo và độ ẩm bên trong nồi chiên có thể khiến một số miếng còn sống trong khi những miếng khác lại khô và giòn vụn. Và tất nhiên, thịt xông khói chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.”

Bất kỳ ai từng "nhồi" quá đầy giỏ nồi chiên đều hiểu sự khó chịu này — và khi bạn xếp chồng các lát thịt xông khói hoặc cố nấu một mẻ lớn cùng lúc, mọi chuyện còn tệ hơn.

“Nồi chiên không dầu cần luồng không khí lưu thông tốt để hoạt động hiệu quả,” Julian nói. “Nếu bạn xếp thịt xông khói thành nhiều lớp, điều đó sẽ cản trở luồng không khí nóng. Khi ấy, phần rìa sẽ dai còn phần giữa thì sống.”

Ngoài vấn đề nấu không đều và khói, còn một rắc rối lớn khác cần chú ý — công đoạn vệ sinh.

“Mọi người nghĩ rằng nồi chiên không dầu là lựa chọn dễ dàng và sạch hơn, nhưng mỡ từ thịt xông khói thực ra có thể khiến mọi thứ bẩn hơn,” Julian nói. “Mỡ bắn tung tóe và bám dính vào mọi ngóc ngách. Khi nguội đi, nó đông lại, khiến việc lau chùi trở thành ác mộng.”

Phần mỡ còn sót lại cũng có thể gây ra vấn đề lâu dài. Theo thời gian, lớp cặn này có thể tích tụ và ảnh hưởng đến cách thiết bị hoạt động, thậm chí gây ra mùi khó chịu mỗi khi bạn sử dụng.

“Bạn có thể nhận thấy mùi khét hoặc khói khi nấu các món khác sau đó,” Julian bổ sung. “Đó là dấu hiệu cho thấy mỡ từ thịt xông khói vẫn chưa được làm sạch hoàn toàn.”

Cách nấu thịt xông khói

Mặc dù thịt xông khói có thể không phù hợp với nồi chiên không dầu, nhưng vẫn có nhiều cách đơn giản khác để chế biến nó.

Julian gợi ý nên trung thành với các phương pháp truyền thống. “Nếu bạn muốn miếng thịt xông khói giòn và chín đều, chảo chống dính hoặc lò nướng là lựa chọn tốt nhất,” ông nói. “Thịt xông khói nướng trong lò sẽ tự chảy mỡ, chín đều mà không bắn dầu, và bạn có thể nấu số lượng lớn.”

Ông cũng khuyên nên dùng giá nướng đặt trên khay có lót giấy để mỡ thừa chảy xuống. “Cách đó giúp bạn có được độ giòn mong muốn mà không khiến thịt xông khói bị ngập trong chính lượng mỡ của nó,” ông giải thích.

Đối với những ai vẫn muốn sử dụng nồi chiên không dầu, Julian khuyến nghị nên dùng các phụ kiện bảo vệ như miếng lót silicone hoặc giấy nến chuyên dụng cho nồi chiên không dầu.