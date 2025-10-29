3 vị trí trong nhà càng sạch, vận may càng sáng như gương

Nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là mạch khí nuôi dưỡng tinh thần của mỗi người. Khi không gian sống được giữ sạch, năng lượng tích cực sẽ tự khởi sinh. Đặc biệt, ba góc dưới đây nếu luôn sáng và gọn gàng thì may mắn, tài lộc cũng dễ theo về.

1. Góc bếp: nơi giữ lửa, quyết định tài vận và sức khỏe

Trong phong thủy, bếp là trái tim của ngôi nhà, tượng trưng cho nguồn năng lượng nuôi dưỡng cả gia đình. Một căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp là dấu hiệu của sự đủ đầy và sung túc. Ngược lại, nếu để bếp dơ, dầu mỡ bám, rác thải đầy, thì đó là ổ tích tụ uế khí khiến tài lộc thất tán, sức khỏe sa sút.

Cách giữ góc bếp luôn hút vận may:

- Lau chùi mặt bếp, hút mùi, và khu vực quanh bồn rửa mỗi ngày.

- Không để rác hoặc đồ ôi thiu qua đêm.

- Giữ ngọn lửa (hoặc bếp điện) luôn sạch, sáng vì trong quan niệm phong thủy, lửa sáng thì tài sáng.

- Đặt một chậu cây nhỏ như húng quế, bạc hà hoặc trầu bà vừa giúp thanh lọc không khí, vừa tượng trưng cho sinh khí mới.

2. Góc cửa ra vào: nơi hút khí đầu tiên của căn nhà

Cửa chính là điểm đón khí, đón vận may. Nếu khu vực này bừa bộn, để giày dép ngổn ngang, bụi bám dày, hoặc vật cản chắn ngang, dòng năng lượng tốt sẽ không thể đi vào, thay vào đó là uế khí stagnate, khiến gia chủ khó hanh thông, công việc dễ trì trệ.

Giữ cửa luôn sáng và sạch như “bộ mặt” của nhà:

- Lau cửa, tay nắm và thảm chân ít nhất 2 lần/tuần.

- Giày dép nên để gọn trong kệ, tránh chắn lối.

- Có thể đặt một chiếc gương nhỏ, chậu cây hoặc đèn ấm màu vàng để tăng năng lượng dương.

- Buổi sáng, mở cửa cho ánh sáng và không khí mới vào, giúp vận khí lưu thông, tinh thần sảng khoái cả ngày.

3. Góc bàn thờ hoặc khu vực tâm linh: nơi kết nối năng lượng bình an

Với nhiều gia đình Việt, bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là không gian tâm linh, biểu tượng của sự tôn kính và lòng thành. Vì thế, bàn thờ hoặc góc thờ phải luôn được giữ sạch sẽ, khô ráo, không bám bụi. Nếu khu vực này để lộn xộn, tro hương đầy, đồ lễ hư mốc… thì không chỉ thiếu trang nghiêm mà còn khiến năng lượng tĩnh, dễ mang lại cảm giác nặng nề, mất an yên.

Cách dọn và chăm góc thờ đúng cách:

- Thay nước, lau bàn thờ, rửa chén nước mỗi ngày.

- Dọn tro, tàn nhang thường xuyên, tránh để tích tụ.

- Không để đồ không liên quan hoặc vật dụng cũ, giấy tờ gần bàn thờ.

- Nếu có thể, đặt thêm một chiếc đèn thờ nhỏ hoặc hoa tươi, tượng trưng cho nguồn sinh khí và ánh sáng may mắn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo