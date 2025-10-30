Tôi ước tất cả mọi người dứt khoát buông bỏ 7 thứ "chật nhà" này

1. Quần áo cũ mòn, không mặc từ lâu

Hầu hết tủ quần áo đều có vài món đã mặc nhiều mùa, phai màu hoặc sờn rách. Chúng thường được giữ lại vì tiếc, dù bạn thực ra không còn mặc nữa. Việc giữ quá nhiều quần áo cũ không chỉ khiến tủ chật chội mà còn tạo cảm giác bừa bộn, khó tìm đồ. Thay vì ôm đồ cũ, hãy mạnh dạn tặng hoặc tái chế. Một tủ quần áo gọn gàng giúp bạn dễ lựa chọn trang phục hàng ngày, đồng thời tạo cảm giác tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái hơn mỗi sáng.

2. Giày dép hỏng hoặc lâu không đi

Đôi giày đã tróc đế, bong keo, hay đôi giày lâu ngày không mang cũng nên loại bỏ. Chúng không chỉ chiếm chỗ mà còn tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn, đặc biệt là những đôi đi trời mưa, bẩn nhưng vẫn giữ lại. Một tủ giày gọn gàng, chỉ chứa những đôi còn dùng được sẽ giúp phòng thoáng, dễ vệ sinh, đồng thời bạn cũng dễ nhìn và chọn đúng đôi khi cần ra ngoài.

3. Đồ dùng bếp hỏng hoặc không còn dùng

Nồi, chảo, ly, cốc… bị sứt mẻ hoặc lâu ngày không dùng tới thực sự là “ổ vi khuẩn” nếu vẫn giữ trong bếp. Giữ lại những món đồ này vừa khó vệ sinh, vừa khiến căn bếp bừa bộn và nặng nề. Thay vào đó, hãy loại bỏ những món hỏng hoặc không dùng, chỉ giữ lại đồ chất lượng và phù hợp với nhu cầu. Khi bếp gọn, bạn sẽ thấy việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu, không còn cảm giác lộn xộn.

4. Mỹ phẩm hết hạn

Mỹ phẩm để lâu, hết hạn sử dụng không chỉ mất tác dụng mà còn gây nguy cơ kích ứng da, mẩn đỏ hoặc viêm nhiễm. Hãy kiểm tra kỹ hạn sử dụng và mạnh dạn loại bỏ những sản phẩm cũ. Đồng thời, sắp xếp lại những món còn dùng được theo từng loại, từng nhu cầu để căn phòng vừa gọn, vừa dễ tìm, và bạn cũng sẽ sử dụng mỹ phẩm hiệu quả hơn, không lãng phí.

5. Giấy tờ, hóa đơn cũ

Chúng ta thường giữ lại hàng tá hóa đơn, tờ rơi, giấy tờ đã cũ, khiến bàn, kệ chất đầy giấy. Việc này không chỉ làm cảm giác bừa bộn, mà khi cần tra cứu thông tin quan trọng, bạn cũng khó tìm. Chỉ nên giữ những giấy tờ thực sự quan trọng và sắp xếp theo ngăn, hộp rõ ràng. Khi bỏ bớt giấy tờ không cần thiết, bàn làm việc hay kệ nhà sẽ thoáng hơn, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn.

6. Đồ trang trí lỗi thời

Những món đồ trang trí cũ, không hợp phong cách hoặc đã hết thời gian sử dụng lâu ngày nên được loại bỏ hoặc thay mới. Chúng thường chiếm diện tích, tạo cảm giác rối mắt, thậm chí làm không gian sống cũ kỹ hơn. Khi dọn sạch những món này, bạn có thể thêm vào những món mới, đổi mới phong cách trang trí, làm không gian sống tươi mới, thoáng đãng, và dễ chịu hơn mỗi ngày.

7. Sách báo, tạp chí đã đọc

Kệ sách hay góc đọc báo thường chất đầy những cuốn đã đọc xong. Nếu không có ý định đọc lại, hãy mạnh dạn tặng, bán hoặc bỏ bớt. Giữ quá nhiều sách báo không chỉ chiếm chỗ mà còn tạo cảm giác bừa bộn, ảnh hưởng đến tinh thần và năng lượng căn nhà. Loại bỏ bớt giúp bạn tạo không gian thoáng, dễ sắp xếp, và cảm giác mỗi lần nhìn vào kệ sách đều gọn gàng, sạch sẽ và dễ chịu.