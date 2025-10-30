5 điều "khắc cốt ghi tâm" khi mua nhà, bỏ qua là hối hận cả đời

Trước khi quyết định mua nhà, việc tự đặt ra vài câu hỏi quan trọng sẽ giúp bạn nhìn rõ nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân. Khi đã xác định được những điều này, việc chọn mua căn nhà phù hợp sẽ trở nên dễ dàng và hợp lý hơn.

1. Năm 2025 có nên mua nhà không?

Đây chắc hẳn là câu hỏi nhiều người quan tâm. Thực tế, việc mua nhà vẫn hoàn toàn khả thi và bạn có thể quan sát thị trường tại các sàn giao dịch địa phương.

Với những ai thực sự cần chỗ ở, việc mua nhà gần như là điều tất yếu, nhất là khi lập gia đình. Ngược lại, nếu không gấp, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Hiện nay, dù một số khu vực vẫn tăng giá, nhưng không phải nơi nào cũng tăng mạnh, và khả năng giá tăng gấp đôi như trước là rất thấp. Do đó, hãy mua nhà chủ yếu dựa trên nhu cầu ở thực, thay vì chỉ kỳ vọng lợi nhuận từ việc tăng giá.

2. Có nên ưu tiên chọn nhà gần khu vực trường học?

Nhiều người khi mua nhà thường ưu tiên những căn nằm trong khu vực trường học, với hy vọng tạo lợi thế học tập cho con ngay từ đầu.

Tuy nhiên, việc này cần cân nhắc cả khả năng tài chính và nhu cầu thực tế. Nếu điều kiện cho phép, đây là một điểm cộng. Ngược lại, nếu chi phí quá cao hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bạn không nên cố chấp vì vị trí này. Nhà gần trường chỉ là yếu tố hỗ trợ, không nên là lý do duy nhất để quyết định mua.

3. Nên chọn nhà thô hay nhà hoàn thiện sẵn?

Trên thị trường hiện nay, người mua có thể lựa chọn giữa nhà thô và nhà hoàn thiện sẵn. Quyết định này nên dựa trên nhu cầu và khả năng của gia đình.

Tuy nhiên, cần lưu ý với các căn nhà hoàn thiện sẵn, vì thiết kế và vật liệu có thể không hoàn toàn phù hợp với sở thích của bạn. Khi vào ở, bạn có thể phải cải tạo hoặc trang trí lại, điều này tốn thời gian và chi phí. Do đó, nếu muốn chủ động hoàn toàn về không gian sống, nhà thô vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. Có nên mua nhà mới chuyển nhượng chưa đầy một năm?

Một số căn nhà được bán lại sau khi chủ cũ chỉ ở khoảng một năm, thường kèm lý do công việc hoặc thay đổi kế hoạch cá nhân. Trên thực tế, việc đánh giá chất lượng nhà trong thời gian quá ngắn có thể khó khăn, bởi nhiều vấn đề về thiết kế, cách âm, ánh sáng hay môi trường sống chưa bộc lộ rõ ràng.

Những căn nhà đã được chủ cũ ở ổn định vài năm thường minh chứng tốt hơn về chất lượng sống, từ ánh sáng, cách âm đến dịch vụ quản lý và mối quan hệ hàng xóm. Vì vậy, nhà mới chuyển nhượng chưa đầy một năm nên được cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định mua.

5. Mua tầng cao hay tầng một có phải là sai lầm?

Tầng cao và tầng một đều có ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và lối sống của gia đình. Tầng một thường thuận tiện cho đi lại, đặc biệt với người cao tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ. Một số căn tầng một còn đi kèm sân vườn hoặc không gian ngoài trời, phù hợp với những ai thích sinh hoạt ngoài trời hoặc muốn có khu vực riêng để thư giãn.

Tầng cao thường có tầm nhìn rộng hơn, thoáng mát và ít chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn đường phố. Một số căn tầng cao còn đi kèm sân thượng hoặc ban công rộng, phù hợp với những gia đình muốn không gian mở hoặc làm vườn trên cao. Việc lựa chọn tầng nên dựa trên nhu cầu sử dụng, tiện ích và khả năng sinh hoạt của gia đình, thay vì quá chú trọng vào các quan niệm phổ biến.

Theo Toutiao