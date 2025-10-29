6 thứ tưởng bình thường nhưng bẩn "rợn người" ở ngay trong nhà

Nấm mốc không chỉ làm giảm tuổi thọ đồ dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng, đặc biệt với trẻ nhỏ, người già và những ai có hệ miễn dịch yếu. Dưới đây là 6 "điểm đen" trong nhà dễ tích tụ nấm mốc nhất mà hầu như ai cũng đang dùng mỗi ngày.

1. Cốc uống nước có ống hút (đặc biệt là loại của trẻ nhỏ)

Những chiếc cốc có ống hút tiện lợi thường có nhiều chi tiết nhỏ như ống hút, van chống tràn, nắp đậy, viên bi trọng lực bên trong. Các bộ phận này khi dùng lâu ngày rất dễ đọng nước, sữa hay vụn thức ăn và trở thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Đáng lo hơn, nhiều chi tiết trong số đó lại là dạng kín, khó nhìn thấy bên trong nên dù bạn rửa kỹ, nấm mốc vẫn có thể tồn tại và "ẩn nấp" rất lâu.

Giải pháp: Nên tháo rời toàn bộ các bộ phận của cốc để vệ sinh, dùng nước ấm pha giấm hoặc baking soda làm sạch và thay mới định kỳ các chi tiết silicon. Phần bi trọng lực nếu không thật cần thiết thì nên loại bỏ để tránh tích tụ ẩm.

2. Bình chứa nước rửa chén âm bồn (dạng bơm xà phòng)

Bình chứa nước rửa chén gắn liền với bồn rửa được ưa chuộng vì gọn gàng, tiện lợi. Nhưng nếu bạn từng tháo ra vệ sinh, có thể sẽ sốc với lượng nấm mốc và cặn bẩn bên trong. Do thường chứa chất tẩy rửa đặc, đặc quánh, lại hiếm khi được rửa sạch, phần bình và ống dẫn bên trong dễ trở nên ẩm mốc, thậm chí bốc mùi chua.

Giải pháp: Có thể dùng ống nối dài ra ngoài để gắn trực tiếp với chai nước rửa chén, giúp dễ làm sạch. Ngoài ra cần thường xuyên rửa bình chứa và ống dẫn bằng nước ấm pha giấm loãng.

3. Viền cao su cửa tủ lạnh

Khi lau chùi tủ lạnh, đa phần chúng ta chỉ chú ý đến bề mặt và ngăn chứa mà quên mất phần viền cao su ở cửa tủ - nơi tiếp xúc trực tiếp với hơi nước và không khí lạnh ẩm. Đây chính là khu vực cực kỳ dễ nấm mốc phát triển. Theo các chuyên gia vệ sinh, môi trường lạnh ẩm xen kẽ, cộng với việc đóng mở tủ thường xuyên, khiến viền cao su trở thành "thiên đường" cho mốc và vi khuẩn.

Giải pháp: Mỗi 3 - 6 tháng, hãy tháo viền cao su ra, ngâm và lau bằng dung dịch giấm hoặc cồn y tế, sau đó phơi khô hoàn toàn trước khi gắn lại. Nên thay mới sau 3 - 5 năm để đảm bảo độ kín và vệ sinh cho tủ lạnh.

4. Ngăn chứa bột giặt hoặc nước xả của máy giặt

Đa số người dùng thường chỉ vệ sinh vòng cao su cửa máy giặt mà quên mất "ổ mốc" thực sự nằm ngay trong ngăn chứa bột giặt hoặc nước xả. Khi máy hoạt động, nước sẽ chảy qua khu vực này để đưa chất tẩy rửa vào lồng giặt. Nếu khu vực này bị bẩn, toàn bộ dòng nước sẽ bị ô nhiễm ngay từ đầu.

Giải pháp: Tháo khay chứa ra, rửa kỹ bằng bàn chải mềm và nước ấm. Với phần khoang chứa cố định, có thể dùng bàn chải dài hoặc khăn thấm giấm để lau sạch. Nên làm vệ sinh định kỳ mỗi tháng, đặc biệt ở khu vực nước có nhiều cặn vôi.

5. Cửa gió điều hòa

Rất nhiều người chỉ vệ sinh lưới lọc mà không để ý phần cửa gió và đường ống bên trong điều hòa mới là nơi tích tụ nấm mốc mạnh nhất. Sự thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh, cùng độ ẩm cao, là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Nấm mốc trong điều hòa không chỉ gây mùi khó chịu mà còn phát tán vào không khí, dễ khiến người hít phải gặp các vấn đề về hô hấp, dị ứng hay viêm mũi.

Giải pháp: Trước khi sử dụng lại vào đầu mùa, hãy gọi dịch vụ chuyên nghiệp để vệ sinh sâu toàn bộ dàn lạnh và cửa gió. Với máy treo tường, có thể lau định kỳ bằng khăn ẩm và dung dịch chuyên dụng.

6. Miếng rửa chén bằng mút xốp

Ít ai ngờ rằng, miếng mút rửa chén - vật bất ly thân trong mọi căn bếp lại là một trong những món đồ "bẩn" nhất trong nhà. Theo các nghiên cứu, chỉ 1 cm³ mút rửa chén có thể chứa hàng chục tỷ vi khuẩn, nhiều hơn cả bồn cầu. Nguyên nhân là do mút có cấu trúc xốp, giữ nước tốt, khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nhanh chóng, ngay cả khi đã khô.

Giải pháp: Nên thay mút rửa chén ít nhất mỗi tuần một lần. Tốt hơn, hãy chuyển sang dùng xơ mướp tự nhiên hoặc khăn tre sợi dệt. Đây là những lựa chọn thân thiện và ít tích tụ vi khuẩn hơn. Nếu dùng máy rửa chén, bạn hãy tận dụng chức năng sấy khử khuẩn.

Nguồn: Toutiao