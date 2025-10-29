Nữ diễn viên là mẹ 4 con, được chồng đại gia chiều chuộng, sở hữu cả biệt thự 1.000m2 lẫn khu du lịch sinh thái 50.000m2

Vân Trang, sinh năm 1990, được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài năng và có thực lực của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm… Một thời, khán giả và giới chuyên môn từng kỳ vọng Vân Trang sẽ là người kế vị danh xưng “ngọc nữ điện ảnh Việt”.

Hiện ở tuổi 35, nữ diễn viên đã xây dựng được sự nghiệp vững vàng cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ khiến nhiều người không khỏi gọi cô là “phú bà” của làng giải trí Việt.

Gia đình Vân Trang đang sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² ở TP.HCM. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những đoạn clip ghi lại quá trình cô tự tay trang trí, sắp xếp từng góc nhỏ trong căn biệt thự của mình, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Không gian sống của Vân Trang được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng, lấy gam màu trắng làm chủ đạo, mang lại cảm giác thanh thoát và tinh tế. Bao quanh ngôi nhà là mảng xanh tươi mát, từ khu vườn dưới sân cho tới khu vực sân thượng, giúp không khí luôn trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Phòng khách và phòng ngủ đều được thiết kế theo lối không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và ấm cúng.

Trong tổ ấm của mình, Vân Trang chú trọng sự riêng tư nhưng vẫn giữ được sợi dây gắn kết giữa các thành viên. Cô khéo léo bố trí phòng khách thông tầng, cùng những khoảng nghỉ thoải mái với ghế dài để cả gia đình có thể trò chuyện, thư giãn. Đó cũng là nơi cô thường tổ chức những buổi tiệc nướng hay thưởng trà cùng bạn bè, mang lại không khí sum vầy, đầm ấm đúng nghĩa của một mái ấm hạnh phúc.

Đồng thời, gia đình cô cũng sở hữu một khu du lịch sinh thái có diện tích tới 5 hecta (tương đương 50.000m²). Khu nghỉ dưỡng này tọa lạc bên dòng sông Tiền hiền hòa của Tiền Giang. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, mang đến cảm giác thư thái cho mọi du khách ghé thăm.

Vân Trang chia khu nghỉ thành ba không gian riêng biệt để đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm. Khu cà phê được bài trí tinh tế, nơi mọi người có thể nhâm nhi ly nước yêu thích và tận hưởng khung cảnh sông nước yên bình.

Bên cạnh đó là khu lều trại mang phong cách Mông Cổ, dựng giữa vườn cây ăn trái xanh mát, tạo cảm giác gần gũi, mộc mạc. Cuối cùng là khu Bungalow nghỉ dưỡng, được thiết kế riêng cho các gia đình mong muốn tìm về sự tĩnh lặng, riêng tư và an yên giữa thiên nhiên miền Tây.

Thành công là vậy, nhưng hành trình đến với vị trí hiện tại không hề dễ dàng. Vân Trang thừa nhận để đạt được những gì hôm nay, cô đã đánh đổi rất nhiều – từ sức khỏe, thời gian đến cả tiền bạc. May mắn thay, cô luôn có gia đình và người thân đồng hành, giúp công việc kinh doanh được vận hành suôn sẻ.

“Không ít người nói rằng tôi có cuộc sống sung sướng, điều đó đúng, nhưng không có nghĩa là niềm sung sướng ấy tự nhiên mà có. Mỗi ngày của tôi đều bận rộn đến mức chẳng có thời gian cho bản thân,” Vân Trang chia sẻ.

Dù là bà chủ, nữ diễn viên vẫn giữ thói quen tự tay làm hầu hết mọi việc. Những khi khu du lịch đông khách, cô sẵn sàng phụ nhân viên chạy bàn, phục vụ hay dọn dẹp trong bếp.

Với Vân Trang, hạnh phúc không có một khuôn mẫu chung. Có người cảm thấy bình yên khi được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhưng với cô, niềm vui lớn nhất lại là được bận rộn mỗi ngày vì chỉ khi ấy, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.

Không chỉ xinh đẹp, giàu có và thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Vân Trang còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng doanh nhân. Cô lên xe hoa vào năm 2016, và sau gần một thập kỷ gắn bó, hai vợ chồng đã có với nhau bốn người con – ba gái và một trai.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, điều khiến cô trân trọng nhất là tình yêu và sự thấu hiểu mà chồng dành cho mình. Anh không chỉ là người bạn đời, mà còn là hậu phương vững chắc trong mọi dự án của cô. Vân Trang cho biết chồng luôn sẵn sàng sẻ chia công việc nhà, chủ động chăm sóc con cái để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Chính sự đồng hành ấy giúp Vân Trang cân bằng được giữa vai trò người vợ, người mẹ và một nghệ sĩ hết mình với nghề.

Trong đời sống hôn nhân, Vân Trang và chồng cũng như bao cặp đôi khác, không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Thế nhưng theo thời gian, cả hai học cách lắng nghe, thấu hiểu và dung hòa, tập trung tìm điểm chung thay vì để những khác biệt khiến tình cảm xa cách.

“Đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Người đàn ông bên cạnh mang lại cho tôi cảm giác an toàn, không khiến tôi phải lo lắng hay bận tâm anh đang ở đâu, làm gì, với ai... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp tôi nhẹ lòng rất nhiều,” nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ.

Mỗi sáng chồng cô đi làm, tối về lại phụ giúp vợ chăm sóc các con và quán xuyến việc nhà. Anh luôn là người động viên, chia sẻ cùng Vân Trang trong mọi giai đoạn, giúp cô giữ được sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Về phần mình, Vân Trang cũng luôn nỗ lực vun vén hạnh phúc. Suốt gần 10 năm chung sống, cô gần như gác lại các buổi tụ họp, cuộc vui bên ngoài để dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ. Cô còn có thói quen lên kế hoạch sinh hoạt chi tiết từng tháng, rồi chia sẻ cho các thành viên trong nhà để mọi người cùng sắp xếp và chủ động.

Dù bận rộn, vợ chồng cô vẫn nhắc nhau duy trì sự lãng mạn. Nhờ sống gần cha mẹ, hai người thường gửi con để có thời gian riêng tư: cùng nhau đi ăn, du lịch, tận hưởng những buổi hẹn hò như thuở mới yêu.

“Tôi không tìm kiếm một thứ hạnh phúc lớn lao hay xa hoa. Với tôi, chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy lòng bình yên, thấy cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua trong ấm áp — như vậy là đủ,” Vân Trang tâm sự.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)