Nhà có 5 chi tiết này vừa sang lại vượng khí, sống cả đời không muốn rời đi

Một ngôi nhà vượng khí không nhất thiết phải rộng lớn hay bài trí xa hoa. Quan trọng là cách gai chủ nân giữ gìn, chăm chút từng góc nhỏ để không gian luôn gọn gàng, thoáng đãng và tràn năng lượng tích cực. Chỉ cần khéo léo trong thiết kế và sắp đặt, căn nhà sẽ tự nhiên trở nên đẹp hơn, sang hơn và mang lại cảm giác an yên, hạnh phúc cho người ở. Đó mới chính là nền tảng của sự thịnh vượng trong mỗi tổ ấm.

1. Trồng cây xanh

Trồng cây xanh thì quen thuộc, nhưng nếu đặt hẳn một cây lớn giữa nhà, không gian sẽ lập tức trở nên sinh động và cuốn hút hơn hẳn. Cây không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn trở thành điểm nhấn thị giác ấn tượng. Tùy vào diện tích và ánh sáng, gia chủ có thể chọn loài cây phù hợp - ví dụ cây đa búp đỏ, kim tiền hay trầu bà thân gỗ.

Trong ngôi nhà có thiết kế trồng cây như vậy, vẻ đẹp tự nhiên hòa quyện cùng kiến trúc hiện đại, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thư thái mỗi khi bước vào.

2. Thiết kế khu bàn cạnh cửa sổ

Nếu nhà có ô cửa sổ lớn, đừng để phí - bạn hoàn toàn có thể biến khu vực này thành bàn học hoặc góc làm việc mini. Thiết kế này vừa tận dụng tối đa không gian, vừa mang lại sự thoáng đãng và cảm hứng mỗi ngày. Khi ngồi làm việc, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, giúp thư giãn và giảm căng thẳng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những căn hộ nhỏ hoặc nhà không có phòng làm việc riêng, vừa tiện dụng vừa đẹp mắt.

3. Thiết kế kính nửa tường cho phòng phụ

Thiết kế nửa tường gạch, nửa kính cố định đang được nhiều gia chủ ưa chuộng vì vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa giúp không gian thông thoáng và đón sáng tự nhiên. Với phòng ngủ phụ, kiểu bố trí này đặc biệt hiệu quả khi muốn mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác kết nối với phòng khách. Khung gỗ thật kết hợp kính trong suốt mang lại vẻ hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Khi cần sự riêng tư, chỉ cần kéo rèm là căn phòng lập tức trở nên tách biệt, yên tĩnh.

4. Thiết kế cửa vòm

Một ô cửa vòm xuất hiện trong không gian sống có thể ngay lập tức nâng tầm thẩm mỹ và tạo dấu ấn riêng cho ngôi nhà. Khi ánh sáng xuyên qua khung vòm, những vệt nắng phản chiếu lên tường mang đến cảm giác ấm áp và đầy thi vị. Kiểu cửa này có thể đặt ở hành lang, khu vực chuyển tiếp giữa phòng khách và bếp hoặc dùng như một chi tiết trang trí trung tâm. Cửa vòm vừa giúp không gian mềm mại, thanh thoát hơn, vừa gợi cảm giác thư thái, sang trọng mỗi khi bước qua.

5. Trang trí góc tường

Những góc tường tưởng chừng vô dụng lại có thể trở thành điểm nhấn tinh tế nếu biết cách sắp đặt. Chỉ cần bố trí một chiếc đèn rọi nhỏ, vài cành hoa khô hay một món đồ trang trí độc đáo, bạn đã có ngay một góc nghệ thuật đầy cảm xúc. Ngoài ra, treo thêm chiếc đồng hồ hay tranh nhỏ cũng giúp không gian sống sinh động và hiện đại hơn. Một góc tường tưởng chừng bình thường, nhưng khi được chăm chút khéo léo, lại có thể khiến cả căn nhà trở nên khác biệt và có hồn hơn.

Theo Toutiao