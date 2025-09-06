Đừng chỉ ăn củ lá loài cây này như "nhân sâm người nghèo", ở quê nhà nào cũng có

Các loại rau cải (như cải xoăn, cải ngồng, cải ngọt...) đều rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin (K, A, C, B), khoáng chất (sắt, canxi, magie, kali), chất xơ và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe xương, miễn dịch, tim mạch và phòng ngừa ung thư. Đây là một trong những loại rau được coi là một "siêu thực phẩm".

Đặc biệt, lá củ cải rất giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm vitamin C, vitamin A, vitamin K, folate, canxi, kali và magie. Lá củ cải cung cấp lượng chất xơ đáng kể, giúp hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng kali cao giúp ổn định huyết áp. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong lá củ cải còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời lá củ cải không phải ai cũng biết.

Rau cải giàu dinh dưỡng.

Tăng khả năng miễn dịch: Ăn lá củ cải thường xuyên giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và tăng năng lượng. Bên cạnh đó, lá củ cải trắng còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, phốt pho và thiamine giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ngăn ngừa ung thư : Lá củ cải không chỉ rẻ mà còn rất tốt cho sức khỏe. Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Lợi tiểu: Nước ép lá củ cải trắng đóng vai trò quan trọng trong việc lợi tiểu. Không chỉ vậy, bổ sung lá củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn có đặc tính nhuận tràng giúp điều trị táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Tốt cho tim mạch: Nhiều người tưởng lá củ cải là thứ bỏ đi không ngờ loại lá này chứa nhiều kali có công dụng kiểm soát và duy trì mức huyết áp ổn định. Ngoài ra, lá củ cải trắng còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Lá củ cải rất giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Lá củ cải trắng là kho tàng dinh dưỡng, chứa hàm lượng canxi cao, cứ 100 gam lá rau củ cải có chứa 150 đến 350mg canxi. Đặc biệt, củ cải có đặc tính giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, nước ép lá củ cải trắng còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này. Củ cải là loại củ vô cùng bổ dưỡng, đa phần mọi người chỉ dùng phần củ mà bỏ đi phần lá xanh bên trên.

Làm đẹp da: Hàm lượng β-carotene trong lá củ cải cũng rất cao. Beta-carotene trong cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A, có lợi cho thị giác, da và niêm mạc. Ăn thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh quáng gà, ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp và duy trì làn da mềm mại.

Có lợi cho tiêu hóa: Theo y học cổ truyền Trung Quốc, lá củ cải tác dụng bồi bổ dạ dày, tiêu hóa thức ăn, nhuận tràng, trị kiết lỵ. Những thành phần dinh dưỡng có trong lá củ cải còn có tác dụng hạ huyết áp, giúp tiêu đờm, giảm ho, hạ khí. Vì vậy, nếu bạn gặp loại lá này, hãy tận dụng và ăn nó đừng vứt đi.

Tốt cho xương: Thông tin trên Lao Động rau cải có rất giàu vitamin K cần thiết cho quá trình hình thành xương, giúp việc bổ sung canxi hiệu quả hơn, được mệnh danh là "viên canxi tự nhiên". Ăn lá củ cải thường xuyên giúp phòng ngừa loãng xương.

Một số món ăn được làm từ lá củ cải bạn có thể tham khảo dưới đây:

Món dưa cải thơm ngon. Ảnh minh họa.

+ Nộm lá củ cải

+ Lá củ cải xào nấm hương

+ Lá củ cải xào thịt lợn

+ Muối dưa cải

Lá củ cải được nhiều người chế biến như một loại rau hàng ngày, nổi bật là dưa muối. Đây là món ăn kèm dân dã, rất quen thuộc trong mâm cơm người Việt. Nó không chỉ giúp làm tăng hương vị của món ăn mà còn giải ngấy rất tốt. Tuy nhiên, việc lạm dụng dưa muối hoặc ăn không đúng cách sẽ khiến món ăn này trở thành kẻ thù của sức khỏe. Do đó, tìm hiểu cách ăn dưa muối để tránh gây hại cho cơ thể là điều cần thiết cho mỗi gia đình.

Lưu ý: Theo VOV lá củ cải tốt nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn loại lá này. Những người gặp vấn đề rối loạn tuyến giáp, người đang sử dụng thuốc làm loãng máu thì không nên ăn loại lá này.