Đừng bấm vào nếu nhận tin nhắn có nội dung sau

Đừng bấm vào nếu nhận tin nhắn có nội dung “hoàn tiền” kèm đường link lạ, bởi đó có thể là bẫy lừa đảo đang khiến hàng triệu người dùng iPhone và Android đứng trước nguy cơ mất dữ liệu chỉ sau một cú chạm.

Theo Forbes, những tin nhắn này thường giả mạo thông báo từ các thương hiệu lớn như Amazon, thậm chí cả cơ quan nhà nước, với mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Người dùng cần nên cảnh giác nếu nhận được tin nhắn hoàn tiền. (Ảnh minh hoạ)

Nội dung thường đề cập việc hoàn tiền do sản phẩm bị thu hồi hoặc do người bán không đáp ứng tiêu chuẩn, kèm theo đường link “yêu cầu hoàn tiền” trông như quy trình chính thống. Với số lượng người dùng Amazon và các nền tảng thương mại điện tử khổng lồ, thủ đoạn này dễ dàng đánh vào tâm lý chủ quan.

Tại Mỹ, chính quyền bang California đã phát đi cảnh báo về những tin nhắn hoàn thuế giả mạo. Báo cáo từ MalwareBytes cũng cho biết các nội dung phổ biến là “yêu cầu hoàn thuế của bạn đã được phê duyệt”, khiến người nhận mất cảnh giác và cung cấp thông tin nhạy cảm.

Điểm chung của các chiến dịch này là lợi dụng thương hiệu nổi tiếng để tạo niềm tin, sau đó dẫn dụ người dùng nhấp vào liên kết độc hại. Các liên kết thường chỉ hoạt động trong vài giờ trước khi bị chặn, nhưng ngần ấy cũng đủ khiến nhiều người sập bẫy.

Google và Apple đã triển khai nhiều công nghệ lọc, chặn tin nhắn lừa đảo, song người dùng vẫn cần chủ động bảo vệ bản thân.

Khuyến cáo từ FBI là hãy xóa ngay các tin nhắn đáng ngờ, không bấm vào link lạ và liên hệ trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp qua kênh chính thức nếu có nghi ngờ. Trong trường hợp nhận thông báo hoàn tiền, cách an toàn nhất là tự đăng nhập vào tài khoản theo cách thông thường để kiểm tra, thay vì truy cập đường link trong tin nhắn.

Tham khảo Forbes