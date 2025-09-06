Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 253, 255, 269 tại phố Kim Mã

Trong gần một tháng, người dân sinh sống và làm việc quanh số nhà 253, 255, 269 phố Kim Mã (Hà Nội) rơi vào cảnh bất tiện khi hàng loạt xe máy sử dụng khóa thông minh (smart key) bỗng dưng không thể khởi động. Nhiều chủ phương tiện phải dắt xe ra khỏi khu vực mới có thể nổ máy, tạo nên những hoang mang và lo lắng không nhỏ.

Tiếp nhận phản ánh của người dân vào chiều 23/8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) đã lập tức cử tổ công tác đến kiểm tra hiện trường ngay sáng hôm sau, dù trùng vào ngày nghỉ cuối tuần.

Qua quá trình đo kiểm, lực lượng chức năng xác định thủ phạm chính là một thiết bị quét mã QR dùng để so sánh kết quả Vietlott. Thiết bị này bị lỗi, liên tục phát tín hiệu trong dải tần 433,05 - 434,79 MHz – vốn là tần số được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT.

Thiết bị gây nhiễu smart key quanh số nhà 253, 255, 269 phố Kim Mã.

Sau khi thiết bị được xử lý, tình trạng can nhiễu chấm dứt, các phương tiện trong khu vực hoạt động bình thường trở lại. Đại diện Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I cho biết: “Ngay sau khi nhận phản ánh, chúng tôi đã khẩn trương triển khai lực lượng để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân. Việc xử lý kịp thời không chỉ khắc phục sự cố mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị vô tuyến đạt chuẩn.”

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân của các sự cố nhiễu sóng thường đến từ những thiết bị kém chất lượng, không đạt chuẩn hoặc gặp lỗi kỹ thuật. Việc sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, chưa qua chứng nhận hợp quy có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, an ninh thông tin cũng như đời sống thường ngày. Người dân được khuyến cáo chỉ nên lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận và gắn dấu hợp quy để hạn chế rủi ro.

Trong bối cảnh các phương tiện sử dụng smart key ngày càng phổ biến, nguy cơ can nhiễu từ những thiết bị vô tuyến lỗi hoặc vượt chuẩn cũng tăng cao. Vì vậy, việc kiểm soát và xử lý kịp thời các nguồn phát sóng bất thường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ hạ tầng công nghệ và quyền lợi người dùng.

Nếu phát hiện dấu hiệu can nhiễu, người dân có thể phản ánh qua hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương để được hỗ trợ.

Tham khảo Trung tâm Truyền thông KH&CN-Trung tâm Tần số khu vực II