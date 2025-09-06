Tựu trường phơi phới – data Vina cực hời cùng Vinaphone

Trong hành trang ấy, chiếc điện thoại thông minh cùng một gói Data "xịn sò" chính là người bạn đồng hành không thể thiếu. Hiểu được nhu cầu đó, VinaPhone mang đến loạt gói cước Data "cực hời" dành riêng cho mùa tựu trường, giúp các bạn trẻ vừa tiết kiệm chi phí, vừa có trải nghiệm kết nối trọn vẹn trong mọi hoạt động học tập, giải trí, sáng tạo nội dung.

Học tập trực tuyến – Không lo gián đoạn

Một giờ học online, một buổi tra cứu tài liệu, hay những buổi luyện nghe – nói ngoại ngữ đều cần đến đường truyền ổn định. Với gói YOLO70 (30GB/tháng, tương đương 1GB/ngày), sinh viên có thể yên tâm tham gia lớp học trực tuyến, làm bài tập nhóm qua Zoom, Teams, Google Meet mà không lo "nghẽn mạng".

Đặc biệt hơn có gói YOLO100M đảm bảo dung lượng lớn phục vụ học tập 30GB/tháng (1GB/ngày) đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí cực đỉnh TikTok, Facebook hay YouTube với ưu đãi hoàn toàn miễn phí data truy cập các ứng dụng trên.

Nếu cần dung lượng lớn hơn, gói SODA125 sẽ là "cứu tinh" khi cung cấp tới 240GB/tháng (8GB/ngày) – thoải mái cho việc học tập, xem video bài giảng, tải tài liệu, lại còn đi kèm tài khoản học tiếng Anh Cambridge, giúp sinh viên rèn luyện ngoại ngữ bài bản và hiệu quả.

Giải trí thả ga – Trọn vẹn cảm xúc

Học tập căng thẳng, ai cũng cần những phút giây thư giãn. Với các tín đồ YouTube, gói HI12 (6GB/24h) không chỉ cho phép truy cập YouTube không giới hạn mà còn tặng kèm quyền lợi HiPlay Premium, mang đến trải nghiệm xem phim, nghe nhạc chất lượng cao chỉ với 12.0000đ/ngày.

Fan cuồng TikTok, Facebook hay YouTube có thể lựa chọn các gói tiện lợi như: TK50G, YT50G, FB50G lần lượt miễn phí Data TikTok, Youtube, Facebook cùng 2GB/tháng. Chỉ với 50.000đ/tháng, bạn đã có thể lướt mạng xã hội cả ngày, không lo hết dung lượng, lại tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc mua Data lẻ.

Game thủ "chính hiệu" – Chiến hết mình, không sợ lag

Với những bạn trẻ yêu thích eSports hay các tựa game mobile đình đám, gói GAME10 chính là lựa chọn vàng: 7GB/24h cùng ưu đãi chơi không giới hạn kho game trên gameeasy.vn, chỉ với 10.000đ/ngày. Giờ đây, mỗi trận chiến Liên Quân, Free Fire hay bất cứ tựa game nào đều mượt mà, không bị gián đoạn vì hết Data.

Thế giới giải trí bất tận – Phim hay, show hot luôn trong tầm tay

Không cần TV hay laptop, chỉ với chiếc smartphone và gói DT40SC, bạn đã có trong tay kho giải trí đa dạng: 10GB/7 ngày, truy cập 120 kênh truyền hình, SCTV, kho phim, VOD giải trí HD. Từ chương trình thời sự, thể thao, đến phim bom tấn đều sẵn sàng phục vụ bạn mọi lúc, mọi nơi.

Tựu trường rộn ràng – VinaPhone luôn đồng hành

Mỗi gói cước Data VinaPhone không chỉ đơn thuần là dung lượng, mà còn là sự thấu hiểu nhu cầu đa dạng của học sinh – sinh viên như học tập mọi lúc, mọi nơi, giải trí không giới hạn, kết nối bạn bè, gia đình xuyên suốt, tiết kiệm chi phí, tối ưu trải nghiệm. Đặc biệt, với mức giá chỉ từ 10.000đ/ngày hoặc 50.000đ/tháng, các gói Data này vô cùng phù hợp với túi tiền của học sinh – sinh viên, đảm bảo "dùng nhiều – chi ít".

Đăng ký dễ dàng – Nhận ngay ưu đãi

Chỉ cần soạn TÊN GÓI gửi 888, bạn sẽ lập tức sở hữu gói Data mong muốn. Các bạn cũng có thể tìm kiếm và đăng ký gói cước trực tiếp trên website https://digishop.vnpt.vn. Không cần những thao tác phức tạp, chỉ vài giây là bạn đã có ngay dung lượng khủng để bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi.

Thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ tổng đài miễn phí 18001091.