Nhận tin nhắn Zalo "mẹ có tiền không chuyển cho con 300 triệu", người mẹ lập tức báo công an

Công an tỉnh Đồng Nai tối 5/9 cho biết đã giải cứu thành công một thiếu nữ bị nhóm đối tượng khống chế qua ứng dụng trực tuyến, ép gia đình phải nộp 300 triệu đồng.

Trước đó, chiều 2/9, con gái chị P.T.H.A (trú tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa) nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là shipper, thông báo giao hàng và yêu cầu cung cấp địa chỉ. Ngay sau đó, một đối tượng khác gọi điện, giả danh cán bộ Công an, nói nạn nhân có liên quan đường dây ma túy và rửa tiền. Chúng buộc nạn nhân cài ứng dụng Zoom, mở camera để giám sát và đe dọa phải chuyển tiền để chứng minh trong sạch.

“Khi tôi nhận được tin nhắn từ Zalo của con với nội dung ‘Mẹ ơi, mẹ có tiền không chuyển cho con 300 triệu’, tôi biết ngay có chuyện không bình thường và lập tức báo Công an”, chị A kể lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục nghiệp vụ và Công an phường Trấn Biên đã kịp thời phát hiện và giải cứu nạn nhân tại một nhà nghỉ, nơi em bị các đối tượng ép thuê phòng, cấm liên lạc bên ngoài.

Các đối tượng lấy điện thoại nạn nhân để nhắn cho người thân - Ảnh: CA Đồng Nai

Nạn nhân cho biết: “Họ liên tục giám sát qua Zoom, dọa sẽ bắt giam nếu em không làm theo. Sau đó, họ chiếm tài khoản Facebook, Zalo của em để liên lạc với gia đình, yêu cầu đưa tiền chuộc”.

Theo Công an tỉnh, thực tế từ nhiều vụ lừa đảo, bắt cóc online gần đây cho thấy, chiêu thức lừa đảo có thể thay đổi, ngày càng tinh vi hơn, nhưng chung quy lại, thứ khiến chúng hoạt động là tâm lý của con người, là lòng tốt, lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin và đặc biệt có một thứ mà hầu hết đối tượng xấu đều rất thích thao túng, đó là nỗi sợ.

Các đối tượng giả danh lực lượng chức năng, đưa ra lời “phán quyết” bị hại liên quan đến một đường dây ma tuý, rửa tiền. Rồi từ những bất an nho nhỏ trong tâm lý đó, bị hại dần bị các đối tượng thao túng, cung cấp thông tin, để đối tượng có thể vẽ ra những kịch bản khác nhau và nạn nhân phải dùng mọi cách để chứng minh mình “trong sạch”, thoát ra khỏi nỗi sợ. “Khi yêu cầu con vào nhà nghỉ, thông qua phần mềm zoom, người ta liên tục giám sát con, không cho con thoát ra khỏi phần mềm này.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại, tài khoản lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không cài ứng dụng theo yêu cầu đáng ngờ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy giữ bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.