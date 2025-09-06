Hé lộ khoản tiền mới tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót cho Vinfast

Theo thông tin từ Vietcap về cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 của VinFast tổ chức vào ngày 4/9/2025, nhìn chung, ban lãnh đạo duy trì mục tiêu bàn giao xe toàn cầu năm 2025 sẽ tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2024 lên khoảng 200.000 xe điện.

Tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025 dự kiến được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Việt Nam, mở rộng ở các thị trường quốc tế và doanh số bán cho GSM và các bên vận hành vận tải khác.

Việc ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup dự kiến mua lại cổ phần Novatech từ VinFast với giá trị 39.800 tỷ đồng như đã công bố vào tháng 8/2025 sẽ là một trong những nguồn tài trợ chính cho VinFast trong 6 tháng cuối năm 2025.

Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng các nền tảng xe mới (ví dụ: Limo Green – bàn giao từ tháng 8/2025, và các bản nâng cấp sắp tới của VF 6 và VF 7 trong năm 2026) sẽ đóng góp vào cả hiệu quả chi phí và trải nghiệm khách hàng.

Vietcap dự phóng lượng xe bàn giao sẽ lần lượt tăng 55% và 24% so với năm trước trong các năm 2025 và 2026, lần lượt đạt 151.000 và 187.000 xe.

Vietcap cho rằng Việt Nam sẽ duy trì là thị trường cốt lõi của VinFast, được thúc đẩy bởi tỷ lệ chuyển đổi xe điện ngày càng tăng và các chính sách hỗ trợ tiềm năng.

Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ nhu cầu vốn cho VinFast, với khoản vốn mới dự kiến được giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2025 thông qua việc giao dịch Novatech và các khoản tài trợ bổ sung có khả năng sẽ tiếp tục trong 2026, sau khoản giải ngân 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tính từ năm 2023 đến hết quý 2/2025, số vốn cá nhân mà ông Phạm Nhật Vượng rót vào VinFast đã ở mức 50.167 tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD).﻿

Về phía VinFast, theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho quý 2/2025 (kết thúc vào ngày 30/6/2025), công ty ghi nhận tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng (663,0 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý 1/2025 và tăng 91,6% so với quý 2/2024.

Trong kỳ, công ty ghi nhận lỗ gộp ở mức 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD), lỗ ròng 20.341,6 tỷ đồng (812,0 triệu USD). Biên lợi nhuận gộp ở mức âm 41,1% trong quý 2/2025, cải thiện so với mức âm 62,7% cùng kỳ năm 2024.

Về hoạt động bán hàng, trong quý 2/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, duy trì số lượng ổn định so với quý trước và tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý 2/2025 là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, VinFast đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, tận dụng hệ sinh thái xe điện toàn diện, và tích hợp cùng các đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện GSM và công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green.

Tại Ấn Độ, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác với các đại lý trên khắp cả nước. Những đại lý đầu tiên sẽ được đặt tại các thị trường xe điện trọng điểm và tiềm năng.

Thị trường Indonesia đã đóng góp vào khoảng 5% số lượng xe được bàn giao trên toàn cầu của VinFast trong quý II/2025. Công ty vừa ra mắt VF 7, mẫu xe thứ 5 tại thị trường sau VF 3, VF 5, VF e34 và VF 6. Xe dự kiến được bàn giao trong năm nay.

Ở thị trường Philippines, doanh số bán xe điện của VinFast đã chiếm 25% thị trường xe điện của quốc gia này trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu chính thức của ngành.

Tại Mỹ, theo chiến lược chuyển đổi từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) sang mô hình bán hàng thông qua kênh đại lý, VinFast ký kết hợp tác với Sunroad Automotive Group (San Diego), đại lý ủy quyền đầu tiên tại California. Cửa hàng đã khai trương hôm 19/8.