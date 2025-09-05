Chiêu lừa cũ nhưng vẫn khiến hàng loạt nạn nhân 'bốc hơi' trăm triệu đồng: Người mất 50 triệu, 200 triệu, có nạn nhân 'bay' hơn 300 triệu mới chỉ sinh năm 2007

Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng đã có cảnh báo về việc nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục “sập bẫy” vì thủ đoạn giả danh Công an gọi điện lừa đảo. Theo đó, từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, cán bộ Nhà nước gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tuy không mới, thậm chí đã liên tục được các phương tiện truyền thông cảnh báo nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy” và mất số tiền lớn. Điều này đến từ việc các đối tượng ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý hoang mang, sợ hãi của nạn nhân và do nạn nhân thiếu hiểu biết hoặc chủ quan, không tìm hiểu kỹ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Công an TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận ít nhất 6 vụ việc liên quan đến thủ đoạn này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần một tỷ đồng.

Đơn cử, ngày 4/8, chị N.T.K.H (sinh năm 2003, tạm trú phường Liên Chiểu) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an. Với giọng điệu dứt khoát, liên tục đưa ra các tình tiết khiến nạn nhân hoảng sợ, đối tượng đã buộc chị H. phải chuyển ngay 43 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.

Cùng thời gian trên, bà Đ.T.H (sinh năm 1976, trú phường Hải Châu) cũng nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ phường. Đầu dây bên kia thông báo bà cần làm giấy bảo hiểm y tế gấp để tránh “mất quyền lợi”, từ đó chiếm đoạt 27,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngày 17-19/8, liên tiếp 3 người dân ở quận Hải Châu là chị N.T.H.O (sinh năm 1996) bị chiếm đoạt 296 triệu đồng, chị N.Đ.T.L (sinh năm 1987) mất 56,8 triệu đồng và anh L.M.C (sinh năm 1962) mất 200 triệu đồng, đều do cùng một kịch bản giả danh Công an.

Lực lượng chức năng cho hay, thiệt hại lớn nhất là chị M.T.N.N (sinh năm 2007, trú Ngũ Hành Sơn). Cụ thể, ngày 24/8 vừa qua, cùng với thủ đoạn trên, chị N. bị đối tượng giả danh Công an chiếm đoạt tổng cộng 325,6 triệu đồng sau nhiều giờ bị gây áp lực tinh thần qua điện thoại.

Công an TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh Công an, cán bộ Nhà nước gọi điện hoặc nhắn tin qua mạng xã hội cho nạn nhân. Khi nạn nhân tiếp chuyện, chúng dựng lên những kịch bản quen thuộc như tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án hình sự, cần xác minh gấp, hoặc phải đóng phí để giải quyết hồ sơ, bảo vệ quyền lợi...

Bằng cách nói chuyện dứt khoát, dồn dập, liên tục tạo tình huống căng thẳng, đối tượng dễ dàng khống chế tâm lý nạn nhân. Nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ, người trẻ ít kinh nghiệm sống hoặc người lớn tuổi ít tiếp xúc công nghệ vì hoảng loạn đã tin tưởng và chuyển tiền theo yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ Nhà nước thì cần hết sức bình tĩnh, không hoảng sợ hoặc biểu hiện lo lắng để tạo cơ hội cho các đối tượng nắm bắt tâm lý.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, càng không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dân cần nắm rõ quy định lực lượng Công an và cán bộ Nhà nước không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền để giải quyết vụ án hay hồ sơ.

Khi gặp tình huống nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ Công an phường, xã nơi cư trú hoặc gọi số 113 để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.