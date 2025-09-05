VinFast VF 7: Mẫu xe điện “tạo nhiều cảm xúc” cho chủ sở hữu

Thiết kế "hạ gục" khách hàng trẻ

Trong phân khúc C-SUV, VinFast VF 7 thường được xem là "dream car" (chiếc xe mơ ước) với những người dùng đam mê xe điện hay những khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe trẻ trung, hiện đại và phù hợp với lối sống năng động.

Bên cạnh hệ truyền động thuần điện đem lại khả năng vận hành mạnh mẽ so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong, thiết kế của mẫu xe này chính là yếu tố tạo điểm nhấn nổi bật nhất. Nhờ ngôn ngữ thiết kế "vũ trụ phi đối xứng", VinFast VF 7 đã chinh phục được nhiều tín đồ thời trang, hay những người làm trong ngành nghệ thuật vốn đề cao những giá trị duy mỹ, như YouTuber Fabo Nguyễn.

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã ‘phải lòng’ VF 7. Mẫu xe này sở hữu thiết kế thật sự rất thể thao và năng động, phù hợp với những bạn trẻ ưa thích sự sành điệu", Fabo chia sẻ.

Còn với góc nhìn của một người làm trong lĩnh vực thời trang như anh Lê Thành Hưng (Hải Phòng), VinFast VF 7 "như một bộ suit ‘double-breasted’ dáng classic, màu navy hoặc charcoal - chỉn chu, lịch lãm nhưng khí chất, phù hợp với những dịp cần hiện diện mạnh mẽ". Anh Hưng, chủ một tiệm Âu phục có tiếng trong giới may đo theo phong cách Sartorial, sử dụng, hiện đang sở hữu đồng thời VF 7 và VF 3.

Thiết kế thể thao được chắp bút bởi đội ngũ Torino Design nổi tiếng đến từ Ý cũng là yếu tố giúp mẫu C-SUV thuần điện này giành được hai giải thưởng quan trọng tại Better Choice Awards 2024: "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại".

Thông số "hiếm có khó tìm" trong phân khúc

Bên cạnh thiết kế thu hút, với những người đã từng có dịp trải nghiệm VinFast VF 7, hiếm ai "thoát" khỏi cảm giác mê mệt khi cầm lái mẫu xe này. Theo chia sẻ của anh Hoàng Thiện, reviewer đến từ diễn đàn Otosaigon, sức mạnh lên tới 349 mã lực của động cơ điện và mô men xoắn cực đại 500 Nm là những thông số không tìm thấy ở những mẫu xe cùng giá tiền.

Đó cũng là nhận định chung của nhiều người dùng khi trải nghiệm VinFast VF 7 tại các sự kiện lái thử. Bên cạnh những pha bứt tốc ấn tượng trên đường trường, mẫu C-SUV thuần điện này còn được khách hàng đánh giá cao về sự linh hoạt trong di chuyển.

"VF 7 khá lanh lẹ trong môi trường chật hẹp, tầm quan sát và góc nhìn gương chiếu hậu của xe ổn, giúp tôi dễ dàng quan sát. Chưa kể, mẫu xe này còn nhiều công nghệ hỗ trợ như camera 360 độ hay các cảm biến va chạm, đem lại sự tin tưởng cho người dùng khi cầm lái trong đô thị", anh Giang Thanh Sơn, một vị khách ở Hà Nội chia sẻ sau khi lái thử VinFast VF 7 trong sa hình.

"Món hời" với người dùng chuyển đổi xanh

Trong tháng 9, những khách hàng ưa thích VF 7 nhận tin vui hơn bao giờ hết khi VinFast đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi có thể cộng dồn, giúp mẫu xe này trở thành "món hời".

Cụ thể, chủ xe mua VF 7 được giảm ngay 4% giá trị xe, ưu đãi 50 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 35 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM.

"Sau khi trừ các khuyến mại, giá lăn bánh VF 7 đâu đó chỉ hơn 730 triệu đồng, rẻ ngang SUV hạng B rồi. Từng đó tiền mà được sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như loạt tính năng ADAS, tính năng thông minh… thực sự rất hấp dẫn", anh Lê Thanh Phong (Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Phong nhận định, không chỉ có chi phí đầu tư ban đầu hấp dẫn, VinFast VF 7 còn đáng trải nghiệm khi được miễn phí sạc 24/7 tại các trạm V-Green đến giữa năm 2027. "Giờ mua xe chạy gần 2 năm không tốn đồng nào, thỏa thích vi vu", anh Phong hào hứng.

Rõ ràng, với VF 7, người trẻ tìm thấy chiếc xe phản chiếu chính mình, vừa mạnh mẽ, linh hoạt vừa cá tính, khẳng định dấu ấn cá nhân trong cuộc sống hiện đại. Đó cũng là lý do mẫu C-SUV của VinFast đang "làm mưa làm gió" trên thị trường và trở thành lựa chọn hàng đầu của ngày càng nhiều khách hàng Việt.