Viettel Digital xây dựng môi trường làm việc “hạnh phúc” để giữ chân nhân tài

Định hướng từ chủ trương của Đảng và Chính phủ

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược, đặt con người ở trung tâm công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhấn mạnh vai trò khoa học - công nghệ và yêu cầu cơ chế đặc thù về nhân tài. Chính phủ sau đó cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 03/NQ-CP (09/01/2025), giao nhiệm vụ trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) - đơn vị tiên phong về tài chính số của Tập đoàn Viettel - đối diện bài toán “kép”: vừa phát triển đội ngũ chuyên môn giỏi, vừa đảm bảo bản lĩnh chính trị, đủ sức bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.

Thực trạng và giải pháp tại Viettel Digital

Giai đoạn 2020-2022, tỷ lệ nhân sự tại Viettel Digital ngừng công tác dao động từ 22,5% đến gần 31%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lực lượng lao động trẻ (Gen Z chiếm gần 50%), thông minh và sáng tạo nhưng dễ rời bỏ nếu môi trường thiếu hấp dẫn.

Từ thực tiễn đó, Ban lãnh đạo Viettel Digital đã phát động dự án “VDS Hạnh phúc” (3/2023) - được xem là sáng kiến chiến lược hướng tới cải thiện trải nghiệm nhân viên, giảm “chảy máu chất xám” và khơi dậy động lực cống hiến.

Dự án được thiết kế dựa trên 4 trụ cột tại Viettel Digital, lần lượt là: Thể chất (hạ tầng làm việc hiện đại, phúc lợi đồng bộ, môi trường an toàn); Trí tuệ (văn hóa học tập liên tục, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, khuyến khích đổi mới); Cảm xúc (văn hoá lắng nghe, đồng cảm, đề cao tinh thần đồng đội); Tinh thần (bản sắc Viettel - gắn bó trách nhiệm xã hội, kiên định lý tưởng chính trị. Cách tiếp cận này kết hợp quản trị “lấy con người làm trung tâm” với bản sắc quân đội của Viettel: vừa chăm lo đời sống, vừa rèn luyện bản lĩnh.

Từ lý thuyết đến thực tiễn có sức lan toả

Sức lan toả của “VDS Hạnh phúc” thể hiện qua những sáng kiến cụ thể, hình thành nên môi trường làm việc “hạnh phúc”. Ở phòng quân y, chị Lê Thị Thu Hằng không chỉ làm nhiệm vụ thăm khám thường ngày mà còn chủ động kết nối với các bệnh viện lớn, tổ chức lớp chia sẻ về sức khỏe cho đồng nghiệp. Sự tận tâm đó đã giúp chị trở thành “Người truyền cảm hứng” của Viettel Digital năm 2023.

Tại bộ phận kỹ thuật, những kỹ sư trẻ thường xuyên làm việc thâu đêm để tối ưu ứng dụng tài chính số Viettel Money. Họ coi công việc không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là sứ mệnh đem lại tiện ích cho hàng triệu người dùng trên cả nước. Văn hóa học tập cũng được duy trì bằng các buổi workshop Tech Talks, từ chỗ chỉ là những cuộc trao đổi nhỏ đã phát triển thành diễn đàn công nghệ quy mô, thu hút cả chuyên gia trong và ngoài nước.

Không dừng ở nội bộ, tinh thần “hạnh phúc” còn được Viettel Digital lan tỏa ra cộng đồng. Mỗi dịp Tết, chương trình “Mang Tết đầy ắp” mang hàng trăm triệu đồng quyên góp đến trẻ em vùng cao. Tại Lai Châu, chuyến đi thiện nguyện mang tên “Trao hạnh phúc” đã khám và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân. Ở Hà Nội, cán bộ, nhân viên Viettel Digital đồng hành cùng câu lạc bộ Cơm 5000 trao hàng nghìn suất ăn ấm áp cho sinh viên và lao động nghèo. Những hoạt động ấy vừa lan tỏa giá trị nhân văn, vừa nuôi dưỡng niềm tự hào trong mỗi nhân viên.

Song song với phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp, Tổng Công ty còn chú trọng bồi đắp bản lĩnh chính trị cho đội ngũ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề thường xuyên được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng - một “mặt trận” tư tưởng mới. Với cách làm này, đội ngũ nhân lực của Viettel Digital vừa giỏi chuyên môn, vừa kiên định lý tưởng, đúng với tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhân lực Viettel Digital không chỉ là kỹ sư công nghệ mà còn là “chiến sĩ tư tưởng”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với chiến lược nhân sự ấy, Viettel Digital không chỉ phát triển kinh tế số mà còn góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, mở ra chương mới cho khát vọng dân tộc Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số.

Nhờ “VDS Hạnh phúc”, tỷ lệ nghỉ việc giảm mạnh từ 22% (2022) xuống chỉ còn 8% (2023). Quan trọng hơn, tinh thần gắn bó, niềm tự hào công tại đơn vị thuộc Viettel được lan tỏa, trở thành lợi thế thu hút nhân tài trong ngành của Viettel Digital.

Chiến lược này đồng điệu với Nghị quyết Đại hội XIII: phát triển con người toàn diện làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Viettel Digital vừa nuôi dưỡng nhân lực giỏi chuyên môn, vừa hình thành đội ngũ có ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội.