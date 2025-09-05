Nhận được cuộc gọi lừa đảo nêu đúng họ tên, số hiệu sĩ quan, anh cảnh sát làm theo thì lại lập công lớn

Theo Global Times, mới đây, người phát ngôn của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hông Kông (Trung Quốc) cho biết cảnh sát Hông Kông đã liên lạc được với một sĩ quan cảnh sát ngoài giờ, người gần đây mất tích và bị nghi bị đưa đến một “công viên lừa đảo viễn thông” ở Campuchia.

Người phát ngôn này cho biết sĩ quan cảnh sát Hông Kông nói trên mất tích khi đang nghỉ phép tại Trung Quốc đại lục, bị nghi ngờ bị đưa sang một khu lừa đảo ở Campuchia. Sau khi trốn thoát, anh đã gọi điện đến phòng trực ban của đồn cảnh sát nơi mình công tác để cầu cứu. Người phát ngôn xác nhận cảnh sát đã liên lạc được với sĩ quan này tại Campuchia. Cảnh sát Hông Kông sẽ cử người hỗ trợ và tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, viên cảnh sát này đã báo cáo với cấp trên rằng mẹ anh bị tai nạn giao thông ở đại lục, cần xin nghỉ phép để chăm sóc. Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Thâm Quyến ngày 22/8, anh không quay về Hông Kông làm việc mà đi sang Campuchia qua khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Sau đó, ngày 27/8, phòng trực ban đồn cảnh sát Ma On Shan nhận được nhiều cuộc gọi nặc danh. Một người đàn ông tự xưng là cảnh sát Hông Kông, có thể cung cấp số hiệu sĩ quan, cho biết anh bị đưa vào một khu lừa đảo ở Campuchia, đã trốn thoát và hiện đang ở một đồn cảnh sát Campuchia để cầu cứu chính quyền. Ban đầu, các cảnh sát nhận cuộc gọi nghĩ là lừa đảo nhưng sau khi điều tra kỹ hơn và phát hiện đúng là đồng đội của mình.

Theo TVB News, nhóm đã đưa anh đến khu lừa đảo phát hiện anh mang theo thẻ chứng nhận cảnh sát Hông Kông nên đã thả anh ra.

Ngay khi nhận được thông tin cầu cứu, Cục Di trú Hông Kông đã lập tức liên hệ Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao tại Hông Kông và Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia để xác minh tình hình, đồng thời cung cấp tư vấn và hỗ trợ theo nguyện vọng của gia đình.

Theo Ta Kung Pao, người phát ngôn Chính quyền Hông Kông cho biết Cục Di trú sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Văn phòng Ủy viên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và gia đình viên cảnh sát, tích cực theo dõi và hỗ trợ phù hợp theo mong muốn của họ.

Cục An ninh Hông Kông cho biết họ đặc biệt quan tâm đến các trường hợp công dân Hông Kông bị lừa và buộc tham gia công việc phi pháp. Từ năm ngoái đến nay, cơ quan này đã xử lý 29 vụ, trong đó 26 người đã trở về Hông Kông, 2 trường hợp không cần hỗ trợ thêm, và một tổ công tác đặc biệt vẫn đang theo dõi một vụ còn lại ở Myanmar.