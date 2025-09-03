Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện, vốn đầu tư 210 triệu đồng, thu hồi vốn sau 2,5 năm

Ngày 3/9/2025, Công ty Cổ phần Trạm sạc Toàn cầu V-Green công bố triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện, tiếp nối dự án nhượng quyền trạm sạc ô tô điện đang được triển khai trên toàn quốc. Với mức đầu tư từ 210 triệu đồng cho mỗi tủ đổi pin, V-Green cho biết đối tác có thể vừa tham gia phát triển hạ tầng giao thông xanh, vừa tạo ra nguồn thu nhập thụ động hàng tháng với cam kết đồng hành lâu dài.

Một tủ đổi pin tiêu chuẩn của V-Green bao gồm tủ và 11 viên pin, có chi phí đầu tư ban đầu là 210 triệu đồng. Trong vòng 5 năm đầu, công ty cam kết đảm bảo thu nhập cho nhà đầu tư tối thiểu 15% giá trị đầu tư mỗi năm, tương đương 31,5 triệu đồng/tủ/năm. V-Green cho rằng cùng với sự phát triển của xe điện, mức thu nhập thực tế có thể cao hơn.

Chủ đầu tư tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được nhận toàn bộ khoản phí đổi pin trị giá 9.000 đồng/pin/lượt. Trong 3 năm đầu tiên, các đối tác nhượng quyền còn được V-Green hỗ trợ thêm 1.250 đồng/pin/lượt. Như vậy, mỗi lượt đổi pin, nhà đầu tư sẽ nhận được 10.250 đồng. Toàn bộ quy trình vận hành được quản lý tự động, không phát sinh thêm chi phí nhân sự.

Theo tính toán, một tủ đổi pin có thể thu hồi vốn sau khoảng 2,5 năm. V-Green nhấn mạnh nguồn thu từ tủ đổi pin có thể tạo ra dòng tiền thụ động an toàn và ổn định cho các nhà đầu tư.

Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được định hướng phủ rộng tại các khu dân cư, tuyến đường chính và điểm đỗ xe công cộng, nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dùng xe máy điện VinFast. Thời gian thay thế hai viên pin chỉ mất chưa đầy một phút, giúp chủ xe tiếp tục di chuyển liền mạch.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng Giám đốc V-Green, cho rằng việc triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện là một bước đi chiến lược. Theo ông, sự tham gia của các đối tác sẽ giúp V-Green mở rộng mạng lưới và lan tỏa thông điệp về một tương lai xanh, sạch.

V-Green hiện đang vận hành 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 150.000 điểm đổi pin xe máy điện tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, vượt xa số lượng trạm xăng dầu hiện nay.



