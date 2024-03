Độc lạ nhóm nữ Kpop: Comeback liên tục "flop", bài cũ ra 6-7 năm trước thì lại trỗi dậy viral!

TWICE từng là nhóm nhạc nữ thuộc dạng top đầu Gen 3 nói riêng cũng như toàn bộ Kpop nói chung. Tuy nhiên, khoảng vài năm đổ lại đây, dù liên tục comeback nhưng thành tích của TWICE thật sự đáng báo động khi bị chính khán giả quê nhà ngó lơ, liên tục "flop" mảng nhạc số ở Hàn. Điển hình như đợt comeback mới nhất cùng ca khúc One spark, TWICE đã out top mọi BXH chỉ trong thời gian ngắn - một điều thật sự đáng buồn với nhóm nữ từng được mệnh danh "ra bài nào hit bài đó".

TWICE lại có 1 đợt comeback không thành công

Tuy nhiên, một điều trớ trêu là dù comeback không thành công nhưng TWICE lại liên tục có những ca khúc... cũ ra mắt khá lâu viral trên MXH, mới đây nhất là Look at me nằm trong album Twicetagram đã phát hành từ tận năm 2017. Có lẽ do thời điểm đó, ca khúc chủ đề Likey quá nổi nên vô tình làm lu mờ Look at me.

TWICE biểu diễn Look at me

TWICE tích cực PR cho Look at me

Look at me mang phong cách nhạc pop nhí nhảnh, sôi động đậm chất TWICE thuở mới debut. Cộng thêm, vũ đạo đáng yêu, dễ nhớ dễ thuộc nên ca khúc nhanh chóng viral trên MXH. Nhiều người nổi tiếng đã cover vũ đạo ca khúc này như IU, Winter (aespa), Sullyoon (NMIXX), Leeseo (IVE)... hay thậm chí là cả Trang Pháp của Việt Nam.

Winter đu trend khá nhanh

Trang Pháp không đứng ngoài trào lưu Look at me

Bộ đôi visual Sana & Sullyoon cực đáng yêu

Vũ đạo đáng yêu, dễ nhớ

Đây không phải lần đầu tiên 1 ca khúc cũ của TWICE viral trở lại. Trước đó, Go hard nằm trong album Eyes wide open (2020) cũng trở lại các BXH sau khi vũ đạo của bài hát này tạo được nhiều ấn tượng tại chính concert của nhóm.