Độc lạ Ấn Độ: Nam thanh niên đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện 1 chú 'tiểu cường' sống mắc kẹt trong ruột

Mới đây, một thanh niên 23 tuổi ở Ấn Độ bị đau bụng và có vấn đề về tiêu hóa trầm trọng sau khi đi chợ đêm. Đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một con gián dài 3cm còn sống trong ruột của bệnh nhân. Sau đó, người ta phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể của nam thanh niên.

Theo tờ Indian Express, vụ việc gây sốc này xảy ra tại một bệnh viện địa phương ở New Delhi. Ấn Độ. Bệnh nhân nam 23 tuổi đến khám bác sĩ vì đau bụng và tiêu hóa kém. Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy đau bụng sau khi ăn.

Bác sĩ phụ trách đã tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân nam này. Một con gián sống có kích thước 3cm được tìm thấy trong ruột non. Ngay cả các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm cũng phải sửng sốt.

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để loại bỏ con gián còn sống ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca phẫu thuật chỉ kéo dài 10 phút sau đó, nam bệnh nhân tiết lộ. Anh không thể tin được rằng trong cơ thể mình lại có một con gián sống. Anh ta suy đoán rằng có thể anh ta đã vô tình nuốt phải nó khi đi chợ đêm vài ngày trước.

Sau khi biết về vụ việc này chuyên gia tư vấn cấp cao có chuyên môn về tiêu hóa tại Ấn Độ cho biết: Nếu một con gián sống chết trong cơ thể con người và bị cơ thể tiêu hóa. Nó có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong lịch sử, truyền hình Nhật Bản vào những năm 1970 đã đưa tin về một người đàn ông chết sau khi ăn phải một con gián. Nguyên nhân chính là do gián sinh sản trong dạ dày và cắn vào các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận. Nhà nghiên cứu côn trùng Nhật Bản Uchiyama Shoichi cho biết dịch dạ dày của con người có tính axit rất cao. Và gián sống sẽ không sinh sản trong dạ dày nếu chúng ta ăn phải. Nhưng không thể phủ nhận khả năng tử vong do ăn gián. Nếu ăn với số lượng lớn cùng một lúc, gián có thể gây ra phản ứng dị ứng và dẫn đến tử vong do sốc phản vệ.

Nguồn và ảnh: Sanook