Doanh thu phòng vé Việt sau kỳ nghỉ lễ: Nghề Siêu Dễ cán mốc 55 tỷ, Doctor Strange 2 vừa ra mắt đã chễm chệ top 1

Những ngày đầu tháng 5, rạp phim Việt chào đón dự án điện ảnh bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Tựa Việt: Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn). Ngay khi có những suất chiều đầu tiên, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã chễm chệ nằm ở vị trí top 1 doanh thu phòng vé trong ngày. Đi sau đó là Nghề Siêu Dễ - tác phẩm hài, hành động quy tụ dàn cast tên tuổi đang đứng ở vị trí thứ 2.

Doanh thu phim ngày 4/5

Về tổng doanh thu cá nhân mỗi phim, Nghề Siêu Dễ đang dẫn đầu với tổng doanh thu lên đến hơn 50 tỷ đồng (theo số liệu thống kê từ boxofficevietnam). Trước đó, NSX cũng thông báo Nghề Siêu Dễ đã bán được 650 nghìn vé và thu về hơn 55 tỷ đồng. Tính riêng 4 ngày nghỉ lễ, doanh thu của phim đạt hơn 32 tỷ đồng, bỏ xa phim đứng thứ hai. Với cột mốc này, Nghề Siêu Dễ là phim thứ tư trong năm đạt 55 tỷ đồng. Có vẻ như ngoài việc phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc thì tính hài hước, giải trí của Nghề Siêu Dễ cũng khiến phim dễ dàng "thắng lớn" dịp lễ lần này.

Doctor Strange chỉ mới công chiếu nhưng đã đem về doanh thu hơn 13 tỷ đồng. Được kì vọng sẽ mở ra một chương mới cho Vũ trụ điện ảnh Marvel với khái niệm Đa vũ trụ diệu kỳ, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hiện đang nhận về những ý kiến khen/ chê từ giới chuyên môn lẫn khán giả.



Những phim kinh dị, hành động nước ngoài khác như: Án Mạng Liên Hoàn Lúc Nửa Đêm, Ngôi Đền Kỳ Quái 3, Thả Gà Ra Khó Báu,... lần lượt theo sau với tổng số doanh thu khá khẩm.



