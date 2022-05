Giới phê bình bất ngờ chia rẽ vì Doctor Strange 2: Khen nức nở đạo diễn nhưng chung quy vẫn là "mớ hỗn độn"?

Vừa có những suất chiếu họp báo vào ngày 3/5 trên khắp thế giới (trong đó có cả Việt Nam), Doctor Strange in the Multiverse of Madness được kì vọng sẽ mở ra một chương mới cho Vũ trụ điện ảnh Marvel với khái niệm Đa vũ trụ diệu kỳ. Tuy nhiên tính đến hiện tại, những đánh giá từ giới phê bình quốc tế dành cho sự trở lại của "Trang Đại Phu" lại không hoàn toàn tích cực, thậm chí có phần trái chiều.

Tính đến sáng ngày 4/5, số điểm trung bình mà Doctor Strange in the Multiverse of Madness nhận về đang là 63/100 điểm, tức ở mức "mixed" - trái chiều. Phần lớn các đánh giá tích cực của giới phê bình đều dành cho tài nghệ của Sam Raimi khi đã thành công biến Doctor Strange 2 thành một "bộ phim của Sam Raimi".

Số điểm trên thang đo Metacritic hiện tại là 63, không cao nhưng cũng không quá thấp

Phim đang được đánh giá "tươi" trên Rotten Tomatoes

Chấm phim 90/100 điểm, Rolling Stone nhận định: "Những phương pháp mà Raimi truyền tải vào phim chính là thứ giúp phim tách mình khỏi phần còn lại, dù ở vũ trụ này hay bất cứ vũ trụ nào khác". Trang IGN khó tính cũng cho rằng đây là "bộ phim của Sam Raimi từ đầu đến đuôi" với số điểm 70.

Rolling Stone cho phim 9/10, khen ngợi tài nghệ của Sam Raimi

Empire cũng khen ngợi "màn comeback thắng lớn" của đạo diễn Sam Raimi

Đa phần những đánh giá khen đều dành cho Sam Raimi, và cả IGN cũng không ngoại lệ

Sam Raimi được khen ngợi hết lời trong lần trở lại này

Song, bên cạnh những lời khen có cánh dành cho "người cha" thì "người con" lại đứng trước những luồng ý kiến khen - chê khác nhau. Variety nhận xét Doctor Strange 2 là một siêu phẩm kinh dị đậm CGI, một trải nghiệm đầy tinh hoa nhưng cũng là thử thách "đau đớn". Collider cho rằng nếu xem Doctor Strange 2 là một bộ phim lớn trong Vũ trụ điện ảnh Marvel thì đã có những "vết nứt" bắt đầu xuất hiện.

Các trang có tiếng như THR, The Guardian dành cho Doctor Strange 2 điểm 6

RogerEbert và Variety cho phim 5/10

Mặt khác, chỉ mới có 2 đánh giá hoàn toàn tiêu cực cho phim, với một trong số đó khẳng định chắc sẽ có một vũ trụ mà ở đó, chuyên gia phê bình này sẽ thích thứ gì đó trong 126 phút vô nghĩa, ồn ào của phim, nhưng cũng chưa chắc.

Doctor Strange 2 vẫn có những đánh giá tiêu cực nhưng rất ít

Có thể thấy Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian tới

Đứng trước nhiều tranh cãi về chất lượng từ giới phê bình, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vẫn đang rất được trông chờ bởi khán giả, đặc biệt là fan nhà Marvel. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 6/5/2022 tại Việt Nam.

