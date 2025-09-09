Điều tra vụ người đàn ông bị hành hung khi giúp người đi đường gặp nạn

Một lãnh đạo Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh nguồn tin về việc người đàn ông và em trai bị hành hung khi giúp một người bị tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ từ anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh)- người bị hành hung, khoảng 23h ngày 7/9, trên đường đưa vợ đi cấp cứu về, khi đi qua khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, anh Vĩnh phát hiện một vụ tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. (Ảnh NVCC).

Anh Vĩnh đã hô hoán gọi người nhà và bà con làng xóm ra hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và canh chừng để đảm bảo an toàn trong lúc chờ người thân nạn nhân đến.

“Người bị tai nạn vẫn tỉnh táo, đã cung cấp thông tin và gọi điện cho người nhà đến. Chúng tôi chỉ ở lại để canh chừng vì trời tối, sợ xe cộ qua lại nguy hiểm cho nạn nhân” , anh Vĩnh chia sẻ.

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến hiện trường, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn nên to tiếng chửi bới và lao vào hành hung.

“Mặc dù chúng tôi đã giải thích rõ sự tình, thậm chí chính nạn nhân cũng xác nhận lại, nhưng họ không nghe. Họ hung hãn lao vào đánh chúng tôi” , anh Vĩnh kể.

Theo anh Vĩnh, sự việc chỉ dừng lại khi người dân hô hoán và gọi Công an xã Nhân Thắng đến.

Anh Nguyễn Bá Trung hiện vẫn hôn mê. (Ảnh NVCC).

Vụ hành hung khiến anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988, em trai anh Nguyễn Đức Vĩnh) bị hôn mê, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng anh Vĩnh cũng bị chấn thương phần mềm nặng và đứt một bên tai cũng đang điều trị tại bệnh viện.

"Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc, nhanh chóng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, để lấy lại công bằng cho gia đình tôi cũng như để sau này tránh tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi người dân không dám giúp người gặp nạn giữa đường", anh Vĩnh mong muốn.