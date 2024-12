Diễn viên phim "Sex and the City" U60 vẫn có làn da căng mướt đáng ngưỡng mộ nhờ KHÔNG uống loại nước này

Phim Sex and the City là tác phẩm hài kịch lãng mạn nổi tiếng của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Bộ phim được Tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Ngoài 4 nữ diễn viên chính, Sex and the City còn gây chú ý vì có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao khác trong làng giải trí, trong đó có nữ diễn viên Lucy Liu. Thời điểm đóng phim Sex and the City, Lucy Liu là nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa hàng đầu tại Hollywood.

Nhan sắc thời trẻ của Lucy Liu.

Đến nay ở tuổi 56, nữ diễn viên gốc Hoa vẫn duy trì được làn da căng bóng, ít nếp nhăn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết rằng bí quyết trẻ đẹp của Lucy Liu bắt nguồn từ các thói quen chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Diễn viên đóng phim Sex and the City U60 vẫn có làn da căng mướt nhờ không uống loại nước này

Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí InStyle, Lucy Liu chia sẻ cô không uống cà phê, thay vào đó cô uống nhiều nước lọc để giữ làn da mịn màng. Nữ diễn viên cho rằng cà phê có thể gây mất nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe làn da, trong khi nước là "nguồn sống" giúp cơ thể thanh lọc, duy trì độ ẩm tự nhiên.

Cà phê là một thức uống phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới nhờ hương vị và khả năng kích thích tinh thần. Tuy nhiên, việc từ bỏ cà phê cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt đối với những người nhạy cảm với caffeine hoặc có thói quen tiêu thụ lượng lớn.

Cà phê có thể làm cơ thể mất nước nhẹ, đặc biệt nếu tiêu thụ quá nhiều, dẫn đến tình trạng da khô và thiếu độ ẩm. Một nghiên cứu trên Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology cho thấy việc cung cấp đủ nước giúp cải thiện độ đàn hồi và tươi trẻ của da, điều này có thể bị ảnh hưởng nếu cơ thể mất nước do tiêu thụ quá nhiều caffeine.

Tiêu thụ nhiều cà phê có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt ở những người không quen tiêu thụ hoặc tiêu thụ quá mức. Không những vậy, caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể làm tăng cảm giác bồn chồn và lo lắng ở một số người.

Mặc dù cà phê có một số lợi ích nhất định, nhưng tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nhịp tim và gây căng thẳng cho hệ tim mạch. Từ bỏ cà phê có thể giảm nguy cơ này, đặc biệt ở những người dễ bị rối loạn nhịp tim.

Tóm lại, việc từ bỏ cà phê mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt nếu bạn tiêu thụ cà phê quá nhiều hoặc gặp các vấn đề liên quan đến giấc ngủ, huyết áp, tiêu hóa, hoặc căng thẳng. Thay thế cà phê bằng nước lọc, trà thảo mộc, hoặc các loại nước ép tự nhiên sẽ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện hơn.

3 thói quen đáng học hỏi của Lucy Liu

1. Ngủ khi cơ thể cần và có giấc ngủ trưa ngắn

Lucy Liu có nhận thức sâu sắc về nhịp sinh học của cơ thể. Cô để cơ thể tự quyết định thời gian đi ngủ và thường xuyên chợp mắt từ 10-15 phút vào buổi trưa. Đối với nữ diễn viên, giấc ngủ trưa không chỉ là cách nghỉ ngơi mà còn giúp máu lưu thông tốt hơn, mang lại sức khỏe và tinh thần minh mẫn.

2. Thực hiện châm cứu

Lucy Liu cũng là một tín đồ của châm cứu. Cô cho rằng châm cứu không chỉ cải thiện làn da mà còn hỗ trợ giảm cân và tăng cường sức khỏe tổng thể. Nữ diễn viên tiết lộ rằng châm cứu giúp cơ thể thư giãn, tăng cường tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình tái tạo da từ bên trong.

3. Tập luyện và ăn uống lành mạnh

Mặc dù có lịch làm việc bận rộn, Lucy Liu vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn và chế độ ăn cân bằng. Cô chọn các bài tập nhẹ nhàng để cơ thể khỏe mạnh mà không bị căng thẳng, kết hợp với chế độ ăn giàu dinh dưỡng để duy trì thân hình săn chắc.