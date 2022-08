Diễn viên “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” bỏ hào quang về quê tận hưởng cuộc sống như trong phim

Laura của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Sự nghiệp rực rỡ

Melissa Gilbert sinh năm 1964, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Bà nổi tiếng với vai Laura trong bộ phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bà bắt đầu tham gia series năm 1974, khi chưa tròn 10 tuổi. Nhân vật của bà là cô bé sinh ra trong gia đình nghèo đông con, giàu lòng nhân ái.

So với cô chị Marry dịu dàng, vai Laura ghi dấu ấn đậm hơn nhờ tính cách mạnh mẽ. Sau chín năm, tác phẩm trở thành một trong những series được yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Phim chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác. Tại Việt Nam, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Trong sự nghiệp, Gilbert đóng tổng cộng chín phim điện ảnh, hơn 60 phim truyền hình, từng giữ ghế chủ tịch của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ từ năm 2001 tới 2005.

Biến cố cuộc sống

Melissa Gilbert hiện tại bình yên với cuộc sống thôn quê.

Trong talkshow với Oprah Winfrey năm 2014, nghệ sĩ kể bố mẹ ly hôn khi bà mới lên sáu tuổi. 5 năm sau, bố Melissa - một cựu binh chịu nhiều tổn thương sau Chiến tranh Thế giới thứ hai - tự tử. Đời sống tình cảm của diễn viên cũng không thuận lợi. Bà trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ với Bo Brinkman và Bruce Boxleitner, nhiều lần tan hợp với Tim Busfield trước khi kết hôn với ông năm 2013. Bà gặp nhiều vấn đề sức khỏe do từng chấn thương khi tham gia chương trình Dancing with the stars năm 2012.

Do kinh doanh bất động sản thua lỗ, thâm hụt tài chính vì ly hôn với hai chồng đầu, năm 2015, bà từng nợ 350.000 USD tiền thuế, phải xin trả góp. Cùng năm đó, bà chạy đua vào Quốc hội với mong muốn cải thiện cuộc sống những người dân chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhưng sau đó rút lui vì sức khỏe yếu.

Hồi sinh sau những lần phẫu thuật

Minh tinh nói bà chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cuộc sống mới còn khiến bà thay đổi quan niệm làm đẹp. Từng nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, bơm botox nhưng giờ đây, Melissa Gilbert không muốn chạy theo chuẩn mực của đám đông.

Bà lớn lên trong ngành công nghiệp coi trọng vẻ ngoài hơn nội tâm, và từng bị cuốn vào guồng quay của việc cố gắng duy trì sự trẻ trung... "Tôi luôn gồng mình để có được diện mạo mà người khác muốn. Cuối cùng, tôi cũng hạnh phúc với làn da thật của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều", diễn viên nói với tờ People.

Bỏ phố về quê

Melissa Gilbert hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cuối tháng 7, Melissa Gilbert đăng bức ảnh thời còn là diễn viên nhí lên Instagram. Ở phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ tình cảm với vai diễn của bà và bộ phim nổi tiếng.

Trong cuốn tự truyện Back to the prairie (Trở lại thảo nguyên) ra mắt hồi tháng 5, bà nói về quyết định chuyển nhà thời dịch. Sinh ra ở Los Angeles, nhiều năm sống ở New York nhưng nữ diễn viên luôn cảm thấy tù túng, bí bách, đặc biệt là khi Covid-19 bùng phát.

Lúc ấy, những kỷ niệm trong chín năm đóng Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên khiến giấc mơ sống gần gũi thiên nhiên sống dậy trong bà: "Ở đó có gà, có bò, tôi thậm chí có chú ngựa của riêng mình tên Peanuts. Tôi thích đóng vai Laura vì muốn được như cô ấy". Cuối năm 2020, khi hồi phục sau ca phẫu thuật cột sống, bà chuyển về vùng núi Catskill ở ngoại ô New York.

Khi nói về ý định sống vùng đồi núi hẻo lánh, nhiều bạn bè của Melissa Gilbert cho rằng bà bị điên. Căn nhà của họ khi ấy nằm trơ trọi giữa khu đất rộng 14 héc ta, nhiều phần đã mục nát, lớp sơn bong tróc, còn mái nhà là ổ của lũ chuột.

Bà đặt tên cho ngôi nhà là Cabbage, kết hợp giữa từ "cabin" (túp lều) và "cottage" (nhà tranh). Họ tự cải tạo từng phần, sơn tường, trang trí các phòng. Ở trong bếp, Melissa Gilbert không nấu ăn bằng bếp điện, lò nướng mà sử dụng các loại chảo gang. Do ngân sách eo hẹp, bà tái chế nhiều vật dụng cũ, tự bọc ghế sofa để trang trí. Hai nghệ sĩ mua một chiếc máy ảnh tự động, đặt ở phòng khách. Mỗi khách đến tham quan Cabbage đều chụp lại ảnh và dán lên tường.

Ngoài vườn, họ nuôi gà, trồng rau, hướng đến lối sống tự cung tự cấp. Tuổi 58, bà sống trên núi an yên với người chồng hiện tại và tìm thấy hạnh phúc viên mãn giống thời đóng xưa đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.