Phim mới của Ji Sung sở hữu dàn diễn viên cực chất: Có cả sao Hạ cánh nơi anh và Mật danh K2

Còn nhớ khi Thiên nga bóng đêm kết thúc, nó đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Thế nhưng các "mọt phim Hàn" dĩ nhiên không phải sống trong cảm giác "tiếc hùi hụi" quá lâu, bởi thế sóng bộ phim của Seo Ye Ji chính là tác phẩm đáng xem mang tên Adamas với sự góp mặt của ngôi sao thực lực hàng đầu Ji Sung .

Bộ ba diễn viên chính "đỉnh chóp" của Adamas

Ji Sung

Những hình ảnh của Ji Sung trong Adamas.

Ngôi sao lớn nhất bảo chứng cho chất lượng của Adamas dĩ nhiên là Ji Sung. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất với vai diễn để đời trong Tìm lại chính mình (Kill me heal me). Ở tác phẩm này, Ji Sung đã phải diễn tới 7 vai khác nhau khi mà nhân vật chính Cha Do Hyun bị mắc căn bệnh rối loạn đa nhân cách. Chính vì thế, việc phải thể hiện đồng thời 2 vai Ha Woo Shin và Song Soo Hyun rõ ràng sẽ không làm khó được anh.

Seo Ji Hye

Seo Ji Hye không chỉ tài năng mà còn cực kỳ xinh đẹp, và cô sẽ đóng chính trong Adamas.

Tiếp theo là Seo Ji Hye trong vai Eun Hye Soo, một trong hai nữ chính của bộ phim. Hye Soo là con dâu nhà tài phiệt, và cô là người sẽ bí mật hỗ trợ Ha Woo Shin trong công cuộc truy tìm sự thật.

Seo Ji Hye từng tạo được nhiều dấu ấn trong Hạ cánh nơi anh.

Với các "mọt phim Hàn" chân chính, mỹ nhân sinh năm 1984 chẳng phải cái tên xa lạ khi cô đã góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Trăng sao dành tặng em (Moon and stars for you), Quý phu nhân (The Noblesse), Muôn kiểu ghen tuông (Jealousy incarnate) và Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you).

Lee Soo Kyung

Những hình ảnh của Lee Soo Kyung trong Adamas.

Vai Kim Seo Hee - nữ chính thứ 2 của phim được giao cho Lee Soo Kyung. Lee Soo Kyung sinh năm 1996 và không có một sự nghiệp dài hơi như Seo Ji Hye. Tuy nhiên, thực lực của cô lại không phải dạng "xoàng".

Ở mảng truyền hình, Lee Soo Kyung góp mặt trong Chuyện tình chàng ngốc của Choi Woo Sik với vai nữ chính. Còn với các bộ phim Trường luật (Law School), Nơi vì sao rơi (Where stars land), cô tham gia với vai nữ phụ. Ngoài ra, mỹ nhân 26 tuổi còn đóng vai khách mời khi xuất hiện trong tập 8 của Reply 1998.

Trên màn ảnh rộng, cô có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn khi đã tham gia 9 dự án khác nhau, trong đó nổi bật hơn cả là Trái tim hoen ố (Heart blackened) đóng cùng Park Shin Hye và Phép màu: Lá thư gửi tổng thống (Miracle: Letters to the President) đóng cùng Yoona. Đây chính là 2 dự án giúp cô được vinh danh cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang năm 2018 và 2022.

Dàn diễn viên phụ cũng không phải dạng vừa

Bên cạnh bộ ba diễn viên chính, dàn diễn viên phụ của Adamas cũng có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Heo Sung Tae, Cho Seong Ha, Choi Duk Moon hay Lee Kyung Young. Không quá khi nhận định Heo Sung Tae chính là nam phụ quốc dân của làng điện ảnh Hàn Quốc. Anh thường được các đạo diễn giao cho những nhân vật phần độc ác, dữ tợn như tội phạm nguy hiểm hoặc thủ lĩnh băng đảng xã hội đen.

Một số "ông trùm vai phụ" góp mặt trong Adamas.

Trong khi đó, Cho Seong Ha cũng chẳng xa lạ gì với khán giả khi ông từng vào vai chính trị gia tham vọng Jang Se Joon trong Mật danh K2. Ngoài ra, ông cũng góp mặt trong những dự án phim nổi tiếng như Bầu trời rực đỏ, Niên Sử Ký Arthdal hay Cửu gia thư.

Về phần Choi Duk Moon, đây cũng là "ông trùm vai phụ" quen mặt với các khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc. Trước Adamas, tác phẩm gần đây nhất mà Choi Duk Moon tham dự chính là Bác sĩ luật sư - dự án đánh dấu sự trở với màn ảnh nhỏ của tài tử So Ji Sub. Ngoài ra, còn có một diễn viên khác trong Bác sĩ luật sư cũng góp mặt ở Adamas, đó là Lee Kyoung Young.

Kể từ sau Bị cáo (Innocent Defendant), đáng buồn là thành tích phim của Ji Sung trong 5 năm trở lại đây có vẻ đang tụt dần. Thế nhưng hãy cùng chờ xem với dàn diễn viên thực lực "chất" từ tuyến chính tới tuyến phụ, Adamas có thể bật lên và trở thành một "quả bom tấn" hay không.

Ảnh: tvN