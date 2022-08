Phim The Sandman sao chép hay lấy cảm hứng từ Cầu Vàng ở Đà Nẵng?

Cây cầu trong phim The Sandman và Cầu Vàng nằm trong khu du lịch Bà Nà Hills ở Đà Nẵng - Ảnh: ĐPCC/ Sun World BaNa Hills

Trên mạng xã hội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nêu ra chủ đề tranh luận sau khi xem phim The Sandman (Người Cát) trên Netflix.



Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: "Đêm qua xem bộ phim Người Cát (The Sandman). Có một hình ảnh trong phim làm tôi vô cùng thích thú. Đó là cây cầu. Và tôi nhớ đến cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng có tên là Cầu Vàng.

Cây cầu này xây dựng vào năm 2016, được thiết kế bởi Trung tâm nghiên cứu thiết kế cảnh quan thuộc Đại học Kiến trúc TP.HCM. Còn cây cầu trong phim Người Cát là cây cầu kỹ xảo do các nhà làm phim làm ra".

Nhà thơ - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng các nhà làm phim Mỹ đã mượn hình ảnh Cầu Vàng Đà Nẵng để "vẽ" lên cây cầu trong bộ phim.

Một số hình ảnh của tòa lâu đài trong truyện tranh The Sandman - Ảnh: DC Comics, blog "Odds and Odds"

Phim trực tuyến dài tập The Sandman do Netflix sản xuất, phát từ ngày 5-8. Phim chuyển thể từ truyện tranh gốc cùng tên của tác giả Neil Gaiman, do DC Comics xuất bản. Tập đầu tiên ra đời năm 1989.



Trong phim The Sandman, cây cầu xuất hiện bên ngoài tòa lâu đài của nhân vật Dream. Còn trong truyện tranh gốc, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tất cả hình ảnh của tòa lâu đài trong truyện khi được đưa lên một trang mạng đều không đi kèm cây cầu nào cả.

Biên kịch truyện tranh Nguyễn Khánh Dương nhận định sau khi tìm hiểu về truyện tranh gốc The Sandman: "Tôi nhận thấy khi chuyển thể thành phim, nhà làm phim đã sáng tạo nhiều so với bản gốc của bộ truyện. Chi tiết cây cầu có bàn tay đỡ được sáng tạo riêng cho phim, vì trong truyện, các phân cảnh thể hiện lâu đài không có cây cầu này".

Cầu Vàng là một thiết kế nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam - Ảnh: Sun World BaNa Hills

Về khả năng có sự sao chép hay lấy cảm hứng, biên kịch Khánh Dương nhận định: "Thiết kế của Cầu Vàng Đà Nẵng rất đặc trưng và khá nổi tiếng trên thế giới, tôi nghĩ phía nhà làm phim cũng lấy cảm hứng từ Cầu Vàng để xây dựng nên phân cảnh này.



Tuy nhiên, tôi rất hứng thú với khả năng việc sử dụng hình ảnh này là một cú bắt tay bí mật giữa đơn vị làm phim và đơn vị quản lý Cầu Vàng, để cùng quảng bá cho sản phẩm giải trí và địa điểm du lịch".

Tuổi Trẻ Online liên hệ với đơn vị truyền thông trung gian của Netlix tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết sẽ tìm hiểu từ phía Netflix về vấn đề này.

Một hình ảnh khác của tòa lâu đài với cây cầu trong phim The Sandman - Ảnh: ĐPCC

Cầu Vàng ở Đà Nẵng là công trình kiến trúc nổi tiếng và từng được đưa vào bảng xếp hạng quốc tế.



Năm 2021, Cầu Vàng được báo Daily Mail (Anh) xếp đầu trong danh sách "các kỳ quan nhân tạo mới của thế giới". Trang báo cho biết cư dân mạng phát hiện nhiều công trình ăn theo công trình của Việt Nam nhưng không phiên bản nào đặc sắc và nổi tiếng như bản gốc.

Daily Mail trích dẫn kiến trúc sư Vũ Việt Anh - kiến trúc sư chính thiết kế cây Cầu Vàng - rằng anh muốn khơi gợi cảm hứng như "đi dạo trên một sợi chỉ nâng đỡ bởi bàn tay của Chúa trời".