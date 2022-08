Bị Quỳnh Kool tát điếng người, Bình An "sửa" luôn lời thoại

Tiếp nối khung giờ Thương ngày nắng về, khán giả sẽ dõi theo một bộ phim truyền hình mới của đạo diễn Bùi Quốc Việt mang tên Ga-ra hạnh phúc . Phim kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca (Quỳnh Kool) và những người bạn xung quanh cô. Đóng cặp với Quỳnh Kool lần này là Bình An trong vai Quân.

Cùng cảnh nghèo khó như Sơn Ca, Quân có sự đồng cảm và dành tình yêu cho cô gái này. Cứ ngỡ chuyện tình của cặp đôi sẽ êm đẹp nhưng vì áp lực gia đình, vì cơm áo gạo tiền mà Quân phản bội lại tình yêu với Sơn Ca. Quân chấp nhận làm phi công trẻ, cặp kè với một phụ nữ thành đạt giàu có và đã có gia đình tên Cẩm Khê (Diễm Hương đóng).

Giải thích chuyện này với bạn gái, Quân nói rằng vì mình nghèo nên không có sự lựa chọn nào khác. Cả hai xảy ra cãi vã rồi khi không kìm được sự tức giận, Sơn Ca thẳng tay tát Quân khiến anh thất thần.

Chia sẻ về cảnh quay này, Quỳnh Kool cho biết cô đã lấy sức để tát Bình An một cái thật đau. Bình An cũng không thể nào quên cảnh phim nhớ đời này. Anh cho biết bối cảnh quay là ở một công viên có đông người qua lại. Chứng kiến cảnh quay, nhiều người dân ngỡ ngàng: "Ôi, tát thật à?". Bình An cũng điếng người và thốt lên với Quỳnh Kool: "Em bị điên à?". Song, câu thoại này lại không đúng trong kịch bản.

Sau khi nhận cái tát trời giáng từ bạn diễn, Bình An cũng quên hết các lời thoại, không còn nhớ nhân vật của mình sẽ nói câu gì.

Một số cảnh phim của Quỳnh Kool và Bình An:

