Không thể nhận ra mỹ nam Reply 1988 ở phim mới: Còn đâu nam sinh "con nhà người ta" một thời

Trước khi tranh cãi xem Jung Hwan hay Choi Taek mới thích hợp để làm người đàn ông trong cuộc đời Duk Sun (Hyeri) ở Reply 1988 thì nàng nữ chính của chúng ta đã từng phải lòng một cậu bạn khác - Sun Woo (Go Kyung Pyo). Là crush đầu tiên của Duk Sun, Sun Woo cũng là crush trong lòng khán giả bởi có đủ mọi đức tính đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Đó là cậu học sinh luôn có thành tích đứng đầu, là cậu bạn thân hết mình vì bạn bè, là người con trai hiểu chuyện, hiếu thảo, là người anh mẫu mực trong gia đình và cũng là cậu bạn trai nhỏ tuổi nhưng vô cùng ấm áp, ngọt ngào. So với tất cả các nhân vật ở Reply 1988, Sun Woo là người duy nhất hoàn hảo về mọi mặt và cũng có một cái kết vô cùng vẹn tròn.

Đảm nhận vai Sun Woo năm đó là diễn viên trẻ Go Kyung Pyo. Nhờ vai diễn này, Go Kyung Pyo bắt đầu được biết đến nhiều hơn, trở thành gương mặt đình đám suốt một thời. Đáng tiếc, sau cơn sốt Reply 1988, Go Kyung Pyo tuy đều đặn tái xuất trong những tác phẩm được đánh giá cao về nội dung nhưng anh lại không có một sự bứt phá về danh tiếng nào. Những tác phẩm như Chicago Typewriter, Cross, Private Lives,... đều có chất lượng khá tốt nhưng lại không thành công về mặt thương mại khiến độ nhận diện của Go Kyung Pyo không tăng được bao nhiêu. Tài năng, điển trai nhưng Go Kyung Pyo dường như vẫn chưa tìm thấy tác phẩm của đời mình.

Sắp tới đây, Go Kyung Pyo sẽ tái xuất trong bộ phim điện ảnh Seoul Vibe cùng "ảnh đế" Yoo Ah In - bạn diễn ăn ý của anh từ thời Chicago Typewriter. Trong những hình ảnh nhá hàng bộ phim, khán giả vô cùng bất ngờ với màn lột xác của anh. Vốn đóng đinh với hình tượng trai ngoan lịch lãm, lần này, Go Kyung Pyo bất ngờ phá cách với tạo hình theo phong cách "dân anh chị thời đó". Điểm thú vị là Seoul Vibe cũng lấy bối cảnh Seoul năm 1988 giống Reply 1988 nhưng Go Kyung Pyo đã không còn là Sun Woo mẫu mực ngày nào.



Go Kyung Pyo (áo trắng - đứng) với tạo hình "dân anh chị"

Go Kyung Pyo và Yoo Ah In tái ngộ sau Chicago Typewriter nhưng tạo hình lần này lạ lắm

Trong Seoul Vibe, Go Kyung Pyo vào vai Woo Sam đa cảm, thành viên của đội quái xế Samgyedong, một đội gồm các tài xế tài năng tham gia kế hoạch cướp quỹ VIP. Phim lấy bối cảnh năm 1988 được miêu tả là "hoành tráng không thể tưởng tượng" với những cuộc rượt đuổi bằng xe ly kỳ xảy ra trên đường phố Seoul.



Nguồn ảnh: Hanciema

