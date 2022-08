Mỹ nam từng ở nhà ổ chuột, làm chạy vặt đoàn phim: 10 năm nỗ lực để hái trái ngọt ở tuổi U40

Sống ở khu ổ chuột, làm thêm đủ nghề để theo đuổi ước mơ diễn xuất

Yoon Jong Hoon sinh năm 1984 trong một gia đình trung lưu không có ai làm việc liên quan đến nghệ thuật. Thời trung học, sau khi xem bộ phim Godfather, anh bắt đầu có suy nghĩ theo đuổi con đường diễn xuất nhưng bị gia đình phản đối. Vì sự phản đối của gia đình, anh buộc phải học chuyên ngành Ngoại ngữ và Văn học nhưng đã lập tức quyết định bảo lưu ngay năm nhất đại học để theo đuổi ước mơ.

Không có gia đình đồng hành, Yoon Jong Hoon quyết định vay mượn bạn bè một khoản tiền để lên Seoul lập nghiệp. Anh không thể ngờ rằng cuộc sống tự lập ở Seoul vô cùng khắc nghiệt, nhất là với một chàng trai trẻ không quan hệ, không tiền bạc. Để nuôi sống bản thân và cả ước mơ, anh phải lao động miệt mài, làm thêm đủ thứ việc tới 3 - 4h sáng rồi tranh thủ đi casting. Chưa kể để tiết kiệm tiền, Yoon Jong Hoon còn phải thuê phòng trọ giá rẻ dưới tầng hầm trong khu ổ chuột suốt thời gian dài, vì chuyện này mà anh từng bị bạn bè trêu chọc là "sát thủ diệt gián". Sau này mỗi khi được hỏi về người mà anh biết ơn nhiều nhất trên chặng đường theo đuổi ước mơ, Yoon Jong Hoon đều nhắc đến bà chủ trọ, người thường xuyên hỗ trợ anh những lúc khó khăn, không thanh toán kịp tiền phòng, cư xử rất tử tế và đề cao sự quyết tâm của anh.

Dù có vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo, diễn xuất cũng không thua những diễn viên được đào tạo bài bản nhưng Yoon Jong Hoon vẫn không thể có vai. Những năm đầu sự nghiệp, anh phải chạy vặt trên phim trường, chủ yếu toàn đóng vai quần chúng, chỉ cần có dịp đến phim trường, cọ xát với người trong nghề là anh chấp nhận. Sự chăm chỉ này dần giúp anh được các nhà làm phim để mắt tới.

Suốt 10 năm sự nghiệp, Yoon Jong Hoon chăm chỉ đi lên từ những vai quần chúng rồi vai phụ ít đất diễn. Đến năm 2014, anh có vai chính đầu tiên trong Only Love và được chú ý bởi lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc, chiều cao nổi bật. Dù vậy, anh vẫn chưa thể bứt phá thành sao, tiếp tục loay hoay với những vai phụ.

Đổi đời ở tuổi U40 nhờ bom tấn Penthouse

Năm 2020, khi đã 36 tuổi và vào nghề được 11 năm, Yoon Jong Hoon bất ngờ nổi tiếng nhờ bom tấn về đấu đá giới tài phiệt Penthouse. Trên thực tế người ban đầu được ekip làm phim nhắm tới cho vai diễn ông chồng nhu nhược Ha Yoon Cheol là Oh Man Suk. So với mỹ nam họ Yoon, Oh Man Suk nổi danh hơn hẳn, vẻ bề ngoài cũng phù hợp với nhân vật ngoài 40 tuổi có con học cấp 3 hơn. Chính bởi điều này ban đầu Yoon Jong Hoon gây ra không ít ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng anh không phù hợp với nhân vật, càng chẳng tương xứng khi xuất hiện bên cạnh đàn chị Kim So Yeon.

Bằng diễn xuất ấn tượng của mình, Yoon Jong Hoon dần gạt bỏ những hoài nghi của khán giả. Anh thể hiện khá tốt vai diễn Ha Yoon Cheol, nhất là ở phần 3 của Penthouse. Chính nhờ vai diễn này, Yoon Jong Hoon đã một bước thăng hạng, trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến hơn, thoát khỏi kiếp "có tuổi mà chẳng có tên" đã theo anh suốt hơn 10 năm đầu sự nghiệp. Ngay sau Penthouse, Yoon Jong Hoon lập tức nhận được phim mới, tái xuất ở Shooting Star. Đáng tiếc bộ phim này bị đánh giá khá thấp về kịch bản và diễn xuất của cặp đôi chính, tuy nhiên diễn xuất của mỹ nam họ Yoon vẫn là một điểm sáng.

