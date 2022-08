Sao nhí một thời giờ đã thành mỹ nhân cổ trang, vừa tái xuất lập tức tạo ra cơn sốt

Kim Hyang Gi hiện đang là cái tên được chú ý với màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 2 năm vắng bóng ở bộ phim cổ trang Poong, the Joseon Psychiatrist (Bác Sĩ Tâm Thần Joseon Yoo Se Poong). Dù không phải dự án được nhà đài quảng bá rầm rộ nhưng Poong, the Joseon Psychiatrist vẫn ghi nhận những thành tích nổi bật sau 2 tập đầu công chiếu. Cụ thể rating 2 tập đầu đã cán mốc 5,1% - một thành tích quá ấn tượng với phim đầu tuần chiếu trên đài cáp.

Trong phim, Kim Hyang Gi vào vai goá phụ Seo Eun Woo. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai goá phụ cũng là lần hiếm hoi cô đóng phim cổ trang. Với vai diễn này, khán giả được gặp một Kim Hwang Gi rất khác, đẹp theo kiểu chững chạc, mặn mà hơn chứ không còn là nàng thiếu nữ mới lớn đáng yêu, trong trẻo.

Xem Poong, the Joseon Psychiatrist, điều mà khán giả có thể an tâm nhất chính là diễn xuất tuyệt vời của Kim Hyang Gi. Sở dĩ nói vậy là bởi sao nữ họ Kim vốn dĩ có xuất thân từ diễn viên nhí, 6 tuổi đã có vai chính ngay bộ phim đầu tay và được đánh giá là thần đồng diễn xuất. Không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, Kim Hyang Ki chinh phục và lấy nước mắt hàng triệu khán giả hoàn toàn bằng diễn xuất vô cùng bản năng.

Hearty Paws là bộ phim đầu tay của Hyang Gi cũng là tác phẩm lấy đi rất nước mắt của khán giả

Sinh năm 2000, 2006 bắt đầu đóng phim và suốt từ đó cho đến nay, Kim Hyang Gi liên tục khẳng định vị thế của bản thân trong lòng khán giả. Thế nhưng nếu Kim Yoo Jung, Kim So Hyun chủ yếu đóng phim truyền hình thì Kim Hwang Gi lại lựa chọn con đường làm một diễn viên điện ảnh. Cô từng góp mặt trong 2 phần của bom tấn triệu đô Thử Thách Thần Chết, khi mới chỉ 17, 18 tuổi. Hai phần phim này và rất nhiều tác phẩm thành công khác đã giúp Hyang Gi trở thành sao Hàn nhỏ tuổi nhất lịch sử có tổng số vé bán được vượt ngưỡng 50 triệu khi mới chỉ 19 tuổi.

Thử Thách Thần Chết

Hiện tại ở tuổi 22, Kim Hwang Gi một lần nữa làm mới bản thân, khẳng định vị thế ở Poong, the Joseon Psychiatrist. Khán giả hi vọng tác phẩm này sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Kim Hwang Gi, giúp cô được biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên truyền hình. Trước mắt với khởi đầu đầy khởi sắc của Poong, the Joseon Psychiatrist, điều mà khán giả hi vọng có lẽ sẽ nhanh chóng thành hiện thực.

Nguồn ảnh: tvN, Mydramalist

