Tương lai của "con gái" Thor trong MCU: Không kế nhiệm thần sấm thì cũng là thực thể vũ trụ mạnh nhất nhì Marvel

Là 1 trong những bộ phim hiếm hoi của MCU mang nặng yếu tố tình cảm, Thor: Love and Thunder đã mang đến cái kết giàu cảm xúc và để lại nhiều xúc động trong lòng khán giả. Sau hành trình dài chu du khắp vũ trụ để tàn sát các vị thần, phản diện Gorr the God Butcher lại bất ngờ quyết định sử dụng điều ước mà Eternity ban tặng để hồi sinh cô con gái bé nhỏ của mình, và trao cho Thor chăm sóc tại New Asgard.

Love, tên của cô bé theo câu chuyện của Korg, sở hữu những đặc điểm tương đồng với rất nhiều nhân vật quan trọng trong truyện tranh Marvel, bao gồm cả Eternity và những cô con gái của Thor. Với việc Marvel Studios đang âm thầm xây dựng 1 thế hệ siêu anh hùng trẻ hơn, rất có thể Love sẽ là 1 mảnh ghép cực kỳ quan trọng đối với bức tranh tương lai của MCU. Và nguyên tác truyện tranh sẽ giúp chúng ta có những ý tưởng thú vị về vai trò của nhân vật này trong các dự án sắp tới.

Mistress Love

Câu chuyện của Love trong MCU có thể sẽ lấy cảm hứng từ một thực thể vũ trụ có cùng tên với cô bé. Mistress Love, hay gọi ngắn gọn là Love, ra mắt lần đầu tiên trong chương truyện The Defenders #107 với vai trò là hiện thân của tình yêu trong vũ trụ Marvel. Cô thường xuất hiện cùng một số thực thể trừu tượng, vô hình khác, ví dụ như Eternity trong The Infinity Gauntlet #3.

Mistress Love có thể kiểm soát tình yêu trong mọi thực thể sống, mặc dù năng lực của cô gặp khá nhiều hạn chế khi đối đầu với Thanos ở trạng thái cao nhất. Được đánh giá là một trong số những thực thể vũ trụ mạnh nhất của Marvel, nhưng sức mạnh của Mistress Love lại không đạt đến đẳng cấp đa vũ trụ như Eternity. Ngoài ra, dù thường xuất hiện trong hình hài nữ giới, nhân vật này cũng không có hình dáng hay giới tính cụ thể. Mistress Love sẽ hiện thân theo những cách khác nhau tùy theo từng trường hợp và đối tượng.

Torunn Thorsdóttir (Earth-TRN591)

Vì Love đã trở thành con nuôi của Thor trên màn ảnh lớn, nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Marvel Studios quyết định xây dựng nhân vật này dựa trên chính những đứa con của chàng thần sấm trong truyện tranh, trong đó có cả Torunn Thorsdóttir.

Torunn là thành viên của biệt đội Next Avengers của vũ trụ Earth-TRN591, lần đầu xuất hiện trong chương truyện Generations: Iron Man & Ironheart #1 (2017). Mặc dù không được khai thác quá sâu về mặt cá tính hay sức mạnh, nhưng dường như Torunn chịu khá nhiều ảnh hưởng từ người cha của mình trong lý tưởng trừ gian diệt bạo, bảo vệ những cá thể vô tội.

Bên cạnh đó, vì là con gái của Thor, Torunn cũng sở hữu những đặc điểm siêu nhiên của người Asgard, ví dụ như siêu sức mạnh, siêu thể lực cùng tuổi thọ dài gấp nhiều lần người Trái Đất. Bộ giáp mà cô thường mặc không khỏi khiến người khác liên tưởng đến Destroyer, một trong những ác nhân mạnh nhất mà Thor từng đối đầu. Ngoài ra, món vũ khí mà Torunn yêu thích là 1 thanh kiếm khổng lồ, như 1 cách để tri ân người mẹ của mình - Lady Sif (theo bộ phim hoạt hình Avengers: Heroes of Tomorrow ra mắt năm 2008).

Torunn Thorsdóttir (Earth-10943)

1 phiên bản khác của Torunn Thorsdóttir cũng xuất hiện trong chương truyện Avengers #1 (Vol.4), phát hành năm 2010. Phiên bản này mang khá nhiều nét tương đồng với Torunn của vũ trụ Earth-TRN591, từ trang phục cho đến cả mối quan hệ với Next Avengers - bao gồm những "cậu ấm cô chiêu" của các thành viên Avengers gạo cội như Captain America, Black Panther, Giant-Man hay The Wasp. Phiên bản Torunn này đến từ 1 thực tế phân kỳ, được hình thành sau khi các Avengers của Earth-616 du hành thời gian, đi đến tương lai để đánh bại Ultron.

Torunn đóng vai trò khá quan trọng trong nhiều bộ truyện tranh và hoạt hình của Marvel. Trong lần đầu tiên xuất hiện, cô đã cùng đồng đội đối đầu với Immortus, một trong những biến thể mạnh nhất của Kang the Conqueror - phản diện lớn tiếp theo mà Marvel Studios sẽ khai thác trong thời gian tới. Đó có lẽ là lý do vì sao nhiều fan tin rằng Love sẽ được lấy phần lớn cảm hứng từ nhân vật này trong tương lai của MCU.

Brigid Thorsdottir

Love cũng có thể đi theo những mạch truyện hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ những nhân vật mới mẻ hơn trong vũ trụ Marvel, ví dụ như Brigid Thorsdottir. Brigid xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện Captain Marvel #23, khi Carol Danvers du hành thời gian đến năm 2051.

Nhân vật này từng hợp tác với một số siêu anh hùng còn sống sót sau 1 sự kiện đại hồng thủy đã cướp đi mạng sống của cha cô, đồng thời quét sạch gần như mọi sự sống trên Trái Đất. Bên cạnh đó, vì không thể sử dụng được búa thần Mjolnir, Brigid đã quyết định trở thành 1 thợ rèn để chế ra thần binh cho các siêu anh hùng khác.

Bên cạnh đó, Brigid còn từng tham gia vào trận chiến chống lại Ove, con trai của Namor the Sub-Mariner (sẽ xuất hiện trong bom tấn Black Panther: Wakanda Forever) và Amora the Enchantress của Asgard, và cũng là 1 trong số những pháp sư mạnh nhất vũ trụ Marvel. Trong trận chiến này, Brigid đã chứng tỏ giá trị của bản thân, nhấc bổng được búa Mjolnir và qua đó trở thành Thor kế tiếp. Đây cũng chiến là viễn cảnh mà nhiều fan đã vẽ ra cho Love trong MCU sau khi chàng thần sấm "nghỉ hưu".

Thena Thorsdóttir

Thena Thorsdóttir là 1 nhân vật quan trọng của vũ trụ MC2 (là thực tại của 20 năm sau), đồng thời cũng là thành viên chủ chốt của biệt đội Avengers, trong đó có Spider-Girl. Câu chuyện về xuất thân của Thena cũng mang nhiều điểm tương đồng với Love, bởi cô cũng là 1 trong số ít những người sống sót sau khi Galactus phá hủy quê nhà Asgard.

Ban đầu, Thena vốn là kẻ thù của Avengers vì những hiểu lầm không đáng có. Nhưng sau đó, cô đã trở thành đồng minh của biệt đội này, tương tự như cha của mình. Cô từng sử dụng 1 món thần binh hùng mạnh do Jarvis chế tạo, sau khi chiếc búa thần của cô bị phá hủy trong trận chiến với J2, con trai của Juggernaut.

Eternity

Trong Thor: Love and Thunder, Eternity là thực thể vũ trụ đã trực tiếp thực hiện điều ước của Gorr the God Butcher và đưa Love trở về từ cõi chết. Trong phân cảnh đó, nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy những họa tiết ngôi sao, vũ trụ lập kín hình bóng của Love khi phản chiếu trong mặt nước, giống hệt như Eternity. Điều này khiến không ít fan tin rằng cô bé thực chất chính là Eternity ở 1 hình dạng mới.

Ngoài ra, trong nguyên tác truyện tranh, Eternity từng phân tách bản thân thành những mảnh vỡ, đại diện cho những khía cạnh khác nhau của chính mình, và nhập vào nhiều thực thể khác trong đa vũ trụ. Đôi khi Eternity cũng trà trộn vào thế giới dưới hình dạng của con người và sử dụng bí danh Adam Quadmon.

Singularity

Dựa vào hình dạng với đầy họa tiết vũ trụ như đã nêu trên, nếu không phải là Eternity, Love hoàn toàn có thể trở thành (hoặc có liên quan) đến Singularity. Thực thể hùng mạnh này xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện A-Force #1 với tư cách là một thực thể kỳ dị lượng tử sống rơi từ trên trời xuống Battleworld. Vẻ ngoài ma mị của Singularity có khá nhiều điểm tương đồng với Eternity và Love trong MCU.

Singularity trỗi dậy từ sự kiện Secret Wars (phiên bản phát hành năm 2015), và là 1 trong những sự kiện quan trọng nhất của truyện tranh Marvel cho đến thời điểm hiện tại. Secret Wars đã được xác nhận là "Endgame kế tiếp" của MCU và sẽ là bộ phim "chốt sổ" cho giai đoạn 6 cũng như Multiverse Saga của vũ trụ điện ảnh này.

Infinity



Infinity là người chị em của Eternity, đồng thời là hiện thân của không gian, của tất cả mọi thứ nằm trong vũ trụ Marvel. Đó là lý do vì sao thực thể này có thể dễ dàng thao túng, điều khiển không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Infinity xuất hiện lần đầu tiên trong chương truyện Quasar #24 và hoàn toàn có thể là nguồn cảm hứng để Marvel Studios khai thác Love trong tương lai.

Là 1 thực thể năng lượng lượng tử thuần khiết, Quasar có thể sử dụng Quantum Band, những bảo vật hùng mạnh để thâm nhập vào Vùng Lượng tử (Quantum Zone) và cả Infinity. Dù chưa được xác nhận, nhưng Quantum Band hoàn toàn có thể có liên kết với chiếc vòng tay bí ẩn của Ms. Marvel trong MCU, cho thấy hành trình trong tương lai của Love nhiều khả năng sẽ liên quan đến cả Kamala Khan và Carol Danvers.

Ảnh: Marvel Comics