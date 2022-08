Đóa hoa nở muộn nỗ lực đi lên từ vai phụ, đổi đời nhờ mối quan hệ đặc biệt với Song Joong Ki?

26 tuổi đá sân sang diễn xuất, kiên trì đi lên từ những vai phụ

Jeon Yeo Bin sinh năm 1989 tại thành phố Gangneung, Hàn Quốc. Từng có ước mơ làm phát thanh viên, sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo đuổi chuyên ngành Phát thanh truyền hình và giải trí tại Đại học nữ sinh Donguk. Chính vì điều này nên cô đến với phim ảnh khá muộn. Cụ thể phải tới năm 2015, khi đã 26 tuổi cô mới tình cờ có cơ hội đóng phim. Cơ duyên này đến nhờ việc cô góp mặt trong đoạn video giới thiệu Liên hoan phim Phụ nữ Seoul và được đạo diễn Moon So Ri chú ý, mời tham gia bộ phim ngắn The Best Director.

Ngay trong năm 2015, Jeon Yeo Bin có cơ hội đảm nhận vai phụ trong trong bộ phim điện ảnh đình đám Vương Triều Dục Vọng (The Treacherous). Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực và Jeon Yeo Bin chỉ vào vai cung nữ, có thời lượng xuất hiện ngắn ngủi nên không có nhiều cơ hội phô diễn khả năng diễn xuất cũng không được nhiều khán giả để ý tới. Đến năm 2016, Jeon Yeo Bin góp mặt trong bom tấn điện ảnh The Age of Shadow (Thời Kì Đen Tối) của đạo diễn Kim Jee Woon. Một lần nữa cô lại không được chú ý vì vai diễn quá ngắn ngủi. Phải đến vai phụ ở Beaten Black and Blue, Jeon Yeo Bin mới phần nào được quan tâm. Tiếp sau đó, cô liên tục chuyển mình, thử sức ở nhiều dạng vai diễn khác nhau trong loạt phim điện ảnh đình đám nhưng vẫn chưa có cơ hội đóng chính.

Năm 2017, Jeon Yeo Bin thử sức với phim truyền hình, tiếp tục nhận một vai phụ ở bộ phim Lời Cầu Cứu của Seo Ye Ji. Bộ phim này giúp Jeon Yeo Bin nhận những phản hồi rất tích cực từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Không thể phủ nhận chính việc đá sân sang truyền hình đã giúp Jeon Yeo Bin được chú ý nhiều hơn dù vai chính đầu sự nghiệp của cô vẫn là ở một tác phẩm chiếu trên màn ảnh rộng. Cụ thể tác phẩm này là After My Death, bộ phim kinh dị về đề tài học đường và những góc khuất trong xã hội, nơi Yeo Bin vào vai một nữ sinh bị buộc tội ám sát bạn học cùng lớp, bị tẩy chay, hành hạ và quấy rối. Bộ phim này đã dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jeon Yeo Bin, giúp cô mang về danh hiệu Nữ diễn viên của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 22 và giải Ngôi sao độc lập tại Liên hoan phim độc lập Seoul.

Chuyển mình mạnh mẽ với Vincenzo và mối quan hệ với Song Joong Ki

Nỗ lực rất nhiều để đi lên từ những vai phụ đến vai chính, Jeon Yeo Bin được gọi là đóa hoa nở muộn đầy nghị lực của màn ảnh Hàn. Và năm 2021 vừa qua, may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với đóa hoa này khi cô tìm thấy Vincenzo - bộ phim truyền hình nơi cô được sánh vai với tài tử hàng đầu xứ Hàn - Song Joong Ki. Ban đầu Jeon Yeo Bin bị chê bai vì kém tiếng, nhan sắc lại không mấy nổi bật khi xuất hiện cạnh tài tử họ Song nhưng cuối cùng, sau hành trình phim lên sóng, cô lại chiếm trọn cảm tình của khán giả. Vào vai một luật sư cá tính, bá đạo, Jeon Yeo Bin thể hiện hoàn hảo nhân vật của mình và hơn hết là cô có phản ứng hóa học quá tuyệt vời với Song Joong Ki.

Không chỉ quá ăn ý trên phim, Jeon Yeo Bin và Song Joong Ki còn vô cùng thân thiết ở hậu trường. Chưa kể sau khi phim kết thúc, họ vẫn liên tục ủng hộ nhau, không ngần ngại thể hiện sự thân thiết ngay tại các sự kiện lớn. Những điều này đã khiến Jeon Yeo Bin bị đồn phim giả tình thật với Song Joong Ki. Cho đến nay dù phim của hai người kết thúc đã khá lâu nhưng Jeon - Song vẫn là cặp đôi được khán giả mong mỏi ngày thực sự về chung một nhà.

