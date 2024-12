Vừa qua, Baekhyun (EXO) tổ chức buổi fan-meeting Giáng sinh tại Hàn Quốc, thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham gia. Kể từ khi tách khỏi SM gây dựng sự nghiệp cá nhân, Baekhyun liên tục chạy tour, ra album mới và tổ chức các sự kiện họp fan cháy vé. Tại buổi fan-meeting này, Baekhyun có khoảnh khắc khiến dân tình "sốc óc" khi đối chiếu diện mạo sau 10 năm. Thực hiện thử thách biểu cảm cùng frame có sẵn, Baekhyun vào vai chính mình của hơn 10 năm trước, trong tạo hình "iconic" thời ra mắt album Miracle in December (2013).

Baekhyun thực hiện thử thách trong fan-meeting

Diện mạo không đổi sau 10 năm kể từ album Miracle in December gây sốc

Cùng trang phục lẫn kiểu tóc, Baekhyun của hiện tại thực sự không khác gì so với thời mười chín, đôi mươi. Tính đến nay, Miracle in December đã phát hành được hơn 10 năm. Nhưng visual giọng ca chính nhóm EXO không hề có dấu hiệu tuổi tác mà còn trẻ trung, nhí nhảnh hơn.

Đặt hình ảnh của hai thời điểm cạnh nhau, không thể nhận ra đâu là Baekhyun hiện tại. Vốn biết Baekhyun có visual "lão hoá ngược", nhưng trẻ trung đến mức độ này thì vẫn khiến fan sốc. Hình ảnh được đăng tải trên các nền tảng, người hâm mộ ngậm ngùi "người già đi chỉ có chúng ta".

Baekhyun hát The First Snow cùng fan

Trong buổi fan-meeting, Baekhyun còn cùng fan hát chay ca khúc The First Snow. Giọng hát ngọt ngào, nội lực của main vocal nhà EXO đốn tim người hâm mộ. Là b-side của album phát hành 11 năm trước, nhưng những năm gần đây , The First Snow trở lại mạnh mẽ trên các BXH âm nhạc mỗi khi đông về, nhất là thời điểm tuyết đầu mùa và Giáng sinh. The First Snow được gọi là "thánh ca mùa đông", dần trở thành nhạc Giáng sinh "nằm lòng" của người Hàn Quốc.

EXO trở thành "ông hoàng mùa đông" nhờ sự phổ biến của The First Snow

Năm 2023, ca khúc tạo trend viral khắp châu Á, đạt Perfect All-Kill đầu tiên sau 10 năm ra mắt. Dù không phải là title track được quảng bá, nhưng The First Snow hiện có khả năng sẽ là bản hit bất hủ nhất của nhóm nam nhà SM. EXO cũng được gọi là "ông hoàng mùa đông". Thế giới có Mariah Carey thì Hàn Quốc chính là EXO.

Ngoài hình ảnh lão hoá ngược đang viral, chùm ảnh của Baekhyun cùng loạt tạo hình bắt mắt tại fan-meeting cũng được fan truyền tay nhau, tấm tắc vì quá đáng yêu:

Baekhyun hoá ông già Noel

Tạo hình đáng yêu nhất của idol 32 tuổi