Điểm danh 14 thực phẩm ít calo, bí ngô đứng vị trí khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong hành trình giảm cân, không ít người chọn cách cắt bỏ hoàn toàn tinh bột với suy nghĩ đây là “thủ phạm” khiến cân nặng tăng nhanh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định việc loại bỏ nhóm thực phẩm chủ yếu khỏi khẩu phần không những không bền vững mà còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

ThS.BS Trần Thị Minh Nguyệt (chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng) từng chia sẻ rằng: Giảm cân không đồng nghĩa với việc cắt tinh bột. Điều quan trọng là chọn đúng loại carbohydrate, ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và kiểm soát khẩu phần. Cơ thể vẫn cần tinh bột để duy trì chuyển hóa và hoạt động não bộ. Theo bà, việc kiêng khem cực đoan có thể dẫn đến mệt mỏi, rụng tóc, da xấu, thậm chí rối loạn nội tiết.

Thực tế, thay vì loại bỏ hoàn toàn, việc lựa chọn thực phẩm chủ yếu thông minh sẽ giúp bạn vừa đảm bảo năng lượng, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 14 thực phẩm ít calo, giàu dinh dưỡng, phù hợp để đưa vào thực đơn giảm cân.

1. Mì Ý (351 kcal/100g)

Được làm từ lúa mì cứng, mì Ý có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều loại mì thông thường. Khi nấu “al dente” (khoảng 8–9 phút), tinh bột tiêu hóa chậm hơn, giúp no lâu. Tuy nhiên, cần chú ý nước sốt, tránh sốt kem hoặc quá nhiều phô mai.

2. Mì kiều mạch (340 kcal/100g)

Giàu tinh bột kháng và chất xơ, mì kiều mạch giúp giảm cảm giác thèm ăn và ổn định đường huyết. Khi mua nên chọn sản phẩm có tối thiểu 50% bột kiều mạch để đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

3. Cơm gạo hạt hỗn hợp (140 kcal/100g)

Kết hợp gạo trắng với gạo lứt, đậu, yến mạch hoặc hạt kê giúp giảm chỉ số GI tổng thể và tăng hàm lượng chất xơ. Bắt đầu bằng tỷ lệ nhỏ ngũ cốc rồi tăng dần để cơ thể thích nghi.

4. Khoai lang tím (133 kcal/100g)

Chứa nhiều anthocyanin – chất chống oxy hóa mạnh - cùng lượng chất xơ dồi dào, khoai lang tím giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

5. Ngô (112 kcal/100g)

Ngô giàu chất xơ, vitamin nhóm B và tốt cho hệ tiêu hóa. Ngô luộc hoặc hấp là lựa chọn lý tưởng thay vì ngô chiên bơ.

6. Đậu Hà Lan luộc (107 kcal/100g)

Vừa cung cấp carbohydrate, vừa bổ sung protein thực vật, đậu Hà Lan tạo cảm giác no bền vững.

7. Khoai tây (81 kcal/100g)

Khoai tây chứa tinh bột kháng - loại tinh bột có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Khoai tây hấp hoặc nghiền ít béo phù hợp hơn khoai tây chiên.

8. Đậu fava luộc (62 kcal/100g)

Ít calo nhưng giàu protein và chất xơ, đậu fava có thể dùng thay thế một phần cơm trong bữa ăn.

9. Khoai lang (61 kcal/100g)

Giàu beta-caroten và chất xơ, khoai lang giúp giảm cảm giác thèm ngọt mà vẫn kiểm soát năng lượng nạp vào.

10. Khoai mỡ (57 kcal/100g)

Loại củ này chứa nhiều vi chất và có thể hỗ trợ điều chỉnh mỡ máu, đường huyết.

11. Khoai môn (56 kcal/100g)

Kết cấu mềm, dẻo, ít calo, thích hợp thay thế tinh bột tinh chế trong khẩu phần.

12. Củ sen (47 kcal/100g)

Giàu carbohydrate và chất xơ, củ sen giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa.

13. Bí ngô (23 kcal/100g)

Đứng gần cuối bảng về năng lượng nhưng lại gây bất ngờ vì độ ngọt tự nhiên sau khi hấp. Bí ngô chứa nhiều beta-caroten, vitamin A và kali, giúp hỗ trợ miễn dịch và thị lực. Với hàm lượng calo cực thấp, đây là thực phẩm lý tưởng cho người giảm cân.

14. Củ konjac (20 kcal/100g)

Nổi tiếng nhờ chất xơ glucomannan có khả năng hút nước, tạo cảm giác no nhanh. Tuy nhiên, do thành phần dinh dưỡng đơn giản, không nên lạm dụng mà chỉ dùng thỉnh thoảng.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên chỉ ăn duy nhất một loại thực phẩm chính trong suốt quá trình giảm cân. Sự đa dạng giúp cơ thể nhận đủ vitamin, khoáng chất và tránh cảm giác nhàm chán. Có thể kết hợp hai loại tinh bột trong một bữa, ví dụ cơm gạo hạt hỗn hợp với khoai lang hoặc ngô với đậu Hà Lan .

Bên cạnh việc chọn đúng thực phẩm, cách chế biến cũng đóng vai trò quyết định. Hấp, luộc, nướng không dầu sẽ tốt hơn chiên rán. Kiểm soát khẩu phần và ăn kèm rau xanh, protein nạc sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng.

Giảm cân bền vững không nằm ở việc “cắt bỏ”, mà ở cách lựa chọn và điều chỉnh. Khi hiểu đúng về tinh bột và biết tận dụng những thực phẩm ít calo như bí ngô , khoai hay đậu , hành trình lấy lại vóc dáng sẽ nhẹ nhàng và khoa học hơn rất nhiều.