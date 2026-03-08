Loại đồ uống tàn phá răng nhiều nhất - không phải nước có ga

Một nha sĩ đã tiết lộ loại đồ uống tệ nhất đối với sức khỏe răng miệng, và đó có thể không phải là thứ bạn nghĩ.

Nha sĩ Deepa Chopra, nha sĩ chính tại phòng khám Whites Dental (Anh), đã chia sẻ những loại đồ uống có thể đang gây tổn hại cho răng của bạn.

Bà nói với báo Express rằng những loại đồ uống gây hại nhiều nhất cho răng là những loại vừa có hàm lượng đường cao vừa có độ axit cao.

Bà giải thích: “Đường thực chất nuôi dưỡng các vi khuẩn gây sâu răng, trong khi axit có thể làm mềm và bào mòn men răng – lớp bảo vệ bên ngoài của răng.”

Nha sĩ Chopra cho biết nhiều người sẽ ngạc nhiên khi những loại đồ uống được quảng cáo là “tốt cho sức khỏe” vẫn có thể gây hại nghiêm trọng cho răng.

Đứng đầu tiên trong danh sách của nha sĩ Chopra là kombucha.

Bà nói: “Ví dụ như kombucha, loại đồ uống được tạo ra thông qua quá trình lên men, khiến nó có tính axit. Các nghiên cứu cho thấy kombucha có thể làm mềm men răng đáng kể vì độ pH của nó rất thấp.”

Các đồ uống khác cần lưu ý

Ngoài ra, nữ nha sĩ cũng cho biết nước ép trái cây và sinh tố là một nhóm đồ uống khác có thể gây hại đáng kể cho răng.

Dù lượng đường trong đó là đường tự nhiên, chúng vẫn nuôi dưỡng các vi khuẩn gây sâu răng. Đặc biệt, các loại trái cây họ cam quýt chứa axit có thể góp phần làm mòn men răng nếu được tiêu thụ thường xuyên.

Nha sĩ Chopra nói thêm: “Các loại đồ uống thể thao và nước tăng lực cũng có thể gây vấn đề. Nhiều loại chứa axit citric, mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tác động bào mòn men răng rất mạnh.”

Cách để giảm tác hại

Tuy nhiên, vẫn có cách để giảm tác hại.

“Nếu mọi người thích những loại đồ uống này, việc uống cùng bữa ăn thay vì nhâm nhi suốt cả ngày và uống thêm nước sau đó, có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc bảo vệ răng.” nha sĩ Chopra cho biết.

Bà cho biết từ góc độ nha khoa, loại đồ uống an toàn nhất để uống hằng ngày vẫn là nước lọc. Nước giúp giữ ẩm khoang miệng, giúp rửa trôi thức ăn và vi khuẩn, đồng thời không khiến răng tiếp xúc với đường hay axit.

Một lựa chọn tốt khác là sữa. Sữa giàu canxi, giúp hỗ trợ sức khỏe xương và men răng chắc khỏe. Sữa cũng có thể trung hòa axit trong miệng và giúp tái khoáng hóa men răng.

Ngoài ra, nước dừa cũng là cách tốt để giải khát và chứa nhiều kali, canxi, magiê và các chất điện giải.

Tóm lại, những loại đồ uống tưởng chừng tốt cho sức khỏe vẫn có thể gây tổn hại đến răng nếu sử dụng không đúng cách. Theo các chuyên gia nha khoa, việc hạn chế các loại đồ uống có nhiều đường và axit, đồng thời thay thế bằng nước lọc hoặc sữa, có thể giúp bảo vệ men răng tốt hơn.

Nếu vẫn muốn thưởng thức nước ép, kombucha hay nước tăng lực, bạn nên uống cùng bữa ăn và súc miệng bằng nước sau đó để giảm tác động lên răng. Duy trì thói quen chăm sóc răng miệng và kiểm tra nha khoa định kỳ cũng là cách quan trọng để giữ hàm răng khỏe mạnh lâu dài.

