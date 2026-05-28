Diêm dân "rang mình" dưới nắng 40 độ, đổi lấy hơn 200 nghìn đồng mỗi ngày

Dưới nắng hơn 40 độ, diêm dân ở làng muối Tam Hòa (xã Hoa Lộc, Thanh Hóa) vẫn miệt mài cào muối cả ngày trên đồng. Với họ, nắng càng gắt, vụ muối càng bội thu, dù thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.
Giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa cuối tháng 5, trên cánh đồng muối Tam Hòa ở xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nhiều diêm dân vẫn cặm cụi cào muối, gom từng hạt trắng tinh dưới nền nhiệt gần 40 độ C. Với họ, nắng càng gắt, vụ muối càng được mùa.
Cánh đồng muối Tam Hòa có tuổi đời gần 300 năm, là một trong số ít làng muối truyền thống còn tồn tại ở Thanh Hóa. Mỗi năm, vụ muối kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8, cũng là thời điểm diêm dân bước vào những tháng ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Thơm, ở đội 2 Tam Hòa, đã có mặt ngoài ruộng muối. Giữa trưa, khi mặt sân xi măng hắt hơi nóng bỏng rát, người phụ nữ ngoài 50 tuổi vẫn lom khom dùng bàn cào gom muối thành từng đống nhỏ.
"Làm muối cực lắm, công đoạn nào cũng tốn sức", bà Thơm nói. Theo bà, để làm ra hạt muối, diêm dân phải chuẩn bị ruộng, be bờ, dẫn nước mặn từ ao chạt, phơi cát, lọc nước rồi đưa nước vào sân kết tinh. Chỉ cần trời nắng đủ một ngày, những tinh thể muối trắng bắt đầu xuất hiện trên mặt ruộng.
Đến chiều, khi những ô ruộng sáng lấp lánh dưới nắng, diêm dân bước vào công đoạn thu hoạch. Muối được vun thành từng chóp nhỏ trải dài khắp cánh đồng.
Theo bà Thơm, thời tiết thuận lợi, một gia đình hai người có thể làm được 1-2 tạ muối mỗi ngày. Với giá bán tại ruộng khoảng 2.500 đồng một kg, thu nhập dao động 200.000-500.000 đồng/ngày."Nghề làm muối vất vả nhưng là nghề cha ông để lại, cũng là nguồn sống chính nên chúng tôi không thể bỏ. Chỉ mong giá muối khá hơn để bù lại công sức", bà nói.
Ông Vũ Văn Nghiêm, thôn Tam Hòa, cho biết nghề muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên người dân luôn mong nắng kéo dài."Người khác sợ nắng, còn diêm dân lại mong nắng. Có hôm 2-3 giờ sáng đã ra đồng, đến 7 giờ tối mới về nhưng không mấy ai bỏ nghề", ông Nghiêm nói.
Theo ông, thu nhập từ nghề muối rất bấp bênh. Giá muối có thời điểm chỉ còn 800-1.200 đồng mỗi kg, khiến công sức của người làm muối gần như chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Theo UBND xã Hoa Lộc, hiện trên địa bàn xã còn gần 400 hộ dân gắn bó với nghề muối trên diện tích khoảng 30 ha tại hai cánh đồng Trương Xá và Nam Tiến. Riêng Hợp tác xã muối Tam Hòa có hơn 80 thành viên.
Ông Lê Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã muối Tam Hòa, cho biết muối Tam Hòa hiện được bán cho các cơ sở sản xuất nước mắm trong và ngoài tỉnh. Đầu năm 2026, hợp tác xã đã huy động người dân sửa chữa hơn 300 ô kết tinh, nạo vét kênh mương để phục vụ vụ muối.
Muối ở Tam Hòa chủ yếu được sản xuất theo phương pháp phơi cát truyền thống. Người dân tận dụng khả năng hấp thụ nhiệt của cát để làm bay hơi nước biển. Sau nhiều công đoạn lọc và kết tinh, những hạt muối tự nhiên mang vị mặn dịu, hậu đắng nhẹ được tạo thành.
Tuy vậy, điều dễ nhận thấy ở làng muối này là phần lớn người còn bám nghề đều đã ngoài 40 tuổi. Công việc nặng nhọc, thu nhập thấp và phụ thuộc thời tiết khiến lớp trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống."Trên cánh đồng giờ chủ yếu là người già. Chúng tôi chỉ mong có thêm đầu ra ổn định, giá muối tốt hơn và được hỗ trợ đầu tư hạ tầng để giữ nghề", ông Nghiêm nói.
Giữa cái nắng như thiêu đốt của miền biển, những diêm dân Tam Hòa vẫn lặng lẽ đổ mồ hôi trên ruộng muối. Với họ, từng hạt muối trắng không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách gìn giữ nghề truyền thống đã tồn tại suốt hàng trăm năm bên cửa biển quê nhà.