Đi vệ sinh làm 1 việc, người phụ nữ mất trí nhớ 10 năm

Đây là một câu chuyện kỳ lạ nghe có vẻ như hư cấu, nhưng nó thực sự đã xảy ra ở Hồng Kông (Trung Quốc). Một người phụ nữ đã mất trí nhớ trong 10 năm chỉ vì cô ấy rặn mạnh khi đi đại tiện do bị táo bón nặng.

Báo cáo cho biết, sau khi người phụ nữ rặn mạnh để đi đại tiện do bị táo bón, cô đột nhiên bị mất trí nhớ. Cô không thể nhớ những sự kiện đã xảy ra trong 10 năm qua, điều này khiến gia đình cô vô cùng sốc.

Các chuyên gia y tế tin rằng sự kiện này có liên quan đến một tình trạng gọi là chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua (Transient Global Amnesia - TGA) , hay mất trí nhớ tạm thời, có thể do hoạt động thể chất quá sức tạm thời làm gián đoạn lưu lượng máu và oxy lên não.

Mặc dù hầu hết các ký ức dài hạn của cô ấy đã được phục hồi sau điều trị, nhưng những ký ức cụ thể từ thời điểm xảy ra sự kiện vẫn trống rỗng và mất đi vĩnh viễn.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng việc gắng sức quá mức trong những tình huống bất ngờ (ngay cả khi đi vệ sinh) có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến chức năng não bộ. Điều này cho thấy việc ép buộc cơ thể vượt quá giới hạn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và khó lường.

Trường hợp này là một bài học cảnh tỉnh cho những người bị táo bón mãn tính. Việc điều chỉnh thói quen ăn uống để bổ sung nhiều chất xơ và uống đủ nước nhằm giảm nguy cơ phải rặn mạnh khi đi đại tiện không nên bị bỏ qua. Ngay cả một khoảnh khắc bất cẩn hoặc cố gắng rặn mạnh cũng có thể thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi.