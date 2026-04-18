Loại lá khô ngọt gấp 300 lần đường mía nhưng lại không gây tăng đường huyết, tốt cho tim mạch: Việt Nam bán nhiều

Cỏ ngọt là loại cây có nguồn gốc từ Paraguay và Brazil, từ lâu đã được người dân Nam Mỹ sử dụng như một chất tạo ngọt tự nhiên để pha trà yerba mate hoặc hỗ trợ cải thiện một số vấn đề sức khỏe như khó tiêu, bỏng nhẹ. Tại Việt Nam, cỏ ngọt cũng được trồng tại một số tỉnh vùng cao phía Bắc.

Phần lá của cây là bộ phận được sử dụng phổ biến nhất để chiết xuất chất làm ngọt, thường được gọi là đường cỏ ngọt. Đường cỏ ngọt gần như không chứa calo, có độ ngọt cao gấp khoảng 150-300 lần đường sucrose (đường tinh luyện từ mía hoặc củ cải đường). Nhờ vậy, chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ cũng đủ tạo vị ngọt cho đồ uống và món ăn hàng ngày.

Hiện nay, các sản phẩm từ cỏ ngọt được bán khá phổ biến tại Việt Nam dưới dạng bột, viên nén hoặc lá khô pha trà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại cây này đã được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận về lợi ích sức khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo Medical News Today, cỏ ngọt là chất tạo ngọt gần như không chứa calo và carbohydrate, đồng thời không làm tăng đường huyết sau khi sử dụng. Vì vậy, đây được xem là lựa chọn phù hợp cho người mắc tiểu đường hoặc người cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Một số nghiên cứu tổng hợp từ nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy cỏ ngọt không gây ảnh hưởng bất lợi đến chỉ số đường huyết. Thậm chí, ở một số trường hợp, loại chất tạo ngọt này còn giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện phản ứng insulin sau bữa ăn.

Nhờ những đặc điểm này, cỏ ngọt thường được khuyến khích như giải pháp thay thế đường tinh luyện cho người béo phì, tiền tiểu đường hoặc người đang ăn kiêng.

Có lợi cho tim mạch

Một nghiên cứu công bố năm 2003 cho thấy cỏ ngọt có thể hỗ trợ hạ huyết áp ở một số đối tượng. Ngoài ra, một số hợp chất glycoside có trong cây còn được cho là có tác dụng làm giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ tuần hoàn và điều hòa huyết áp.

Bên cạnh đó, chiết xuất từ lá cỏ ngọt cũng được ghi nhận có khả năng cải thiện chỉ số cholesterol máu, giảm triglyceride - yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Chứa chất chống oxy hóa, tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cỏ ngọt chứa nhiều sterol và các hợp chất chống oxy hóa, trong đó có kaempferol. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến tụy.

Ngoài ra, stevioside - hợp chất tự nhiên trong cây cỏ ngọt - cũng đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một số kết quả bước đầu cho thấy hoạt chất này có tiềm năng trong nghiên cứu ung thư vú. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là các nghiên cứu tiền lâm sàng và chưa đủ cơ sở để xem cỏ ngọt như phương pháp điều trị ung thư.

Hỗ trợ chăm sóc da

Chiết xuất cỏ ngọt chứa các hợp chất chống oxy hóa và có tính kháng khuẩn tự nhiên. Nhờ đó, thành phần này được ứng dụng trong một số sản phẩm chăm sóc da nhằm hỗ trợ giảm vi khuẩn gây mụn, hạn chế bã nhờn và làm dịu tình trạng viêm da.

Ngoài ra, việc thay thế đường tinh luyện bằng cỏ ngọt trong chế độ ăn cũng có thể góp phần giảm các phản ứng viêm liên quan đến tiêu thụ đường quá mức.

Lưu ý khi sử dụng

Dù có nhiều lợi ích, cỏ ngọt không phải phù hợp với tất cả mọi người. Một số người có thể gặp tác dụng phụ như đầy hơi, buồn nôn, chóng mặt hoặc khó chịu tiêu hóa khi dùng quá nhiều.

Mức tiêu thụ được xem là an toàn thường vào khoảng 4mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Người đang điều trị bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Theo Healthline, DrAxe