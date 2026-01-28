Đi tặng quà Tết, đối tác nói: "Tốn kém quá!", nhân viên EQ cao đáp một câu mà đôi bên đều hài lòng, về nhà được sếp thưởng thêm

Trong văn hóa kinh doanh của người Việt, việc biếu tặng quà Tết không đơn thuần là trao đi một vật phẩm, mà là nghệ thuật củng cố niềm tin và thắt chặt sợi dây liên kết giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự chân thành và cảm giác "mang nợ" đôi khi rất mong manh. Một tình huống thường gặp là khi bạn mang món quà đến, đối tác khéo léo từ chối hoặc thốt lên: "Vẽ chuyện quá, tốn kém thế này lần sau đừng mua gì nhé!".

Nếu là một người có EQ thấp, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái lúng túng, cười trừ hoặc đáp lại một cách vụng về như: "Dạ không đáng bao nhiêu đâu ạ". Nhưng với một nhân viên tinh tế, đây lại là cơ hội vàng để ghi điểm tuyệt đối.

Minh là chuyên viên quan hệ khách hàng tại một tập đoàn lớn. Cuối năm ngoái, anh được sếp giao nhiệm vụ mang bộ quà tặng đặc biệt đến biếu một đối tác lâu năm.

Khi Minh đặt bồ quà lên bàn, đối tác liền nhíu mày, xua tay bảo: "Thôi Minh ơi, công ty bên em năm nay kinh tế cũng khó khăn, bày vẽ tốn kém thế này làm gì, lần sau mang về nhé, anh không nhận đâu!".

Trong tình huống ấy, nếu Minh nói món quà này "rất rẻ" thì sẽ làm giảm giá trị của công ty, còn nếu khoe món quà "rất đắt" thì sẽ khiến đối tác cảm thấy áp lực. Thay vì bối rối, Minh khẽ mỉm cười và đáp một câu khiến ông Thành từ nghiêm nghị chuyển sang vui vẻ đón nhận: "Dạ anh ơi, món quà này là tấm lòng của cả tập thể công ty em gửi gắm vào đó đó. Sếp em dặn rất kỹ rằng đây là sự tri ân cho những lần anh đã đồng hành giúp bên em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong năm qua. Anh không nhận, sếp lại nghĩ em phục vụ anh chưa chu đáo, về sếp mắng em chết!".

Bằng cách nhấn mạnh rằng món quà là đại diện cho cả tập thể, Minh đã xóa tan cảm giác cá nhân đang đi "biếu xén" để vụ lợi. Đối tác sẽ cảm thấy họ đang nhận một lời tri ân, chứ không phải một khoản hối lộ. Cụm từ "đồng hành giúp vượt qua khó khăn" trong câu nói của anh cũng đánh trúng vào lòng tự trọng và sự tự hào của đối tác. Khi đó, món quà trở thành biểu tượng cho vị thế quan trọng của họ trong mắt công ty.

Câu nói đùa "Anh không nhận, em về sếp mắng" cũng là một kỹ thuật tâm lý tuyệt vời. Nó chuyển thế bí từ phía đối tác sang phía mình. Đối tác vì thương sự nhiệt tình của Minh và cũng để giữ uy tín cho Minh với sếp nên sẽ vui vẻ nhận quà mà không còn cảm thấy nặng nề.

Về phía đối tác, sau buổi gặp đó, ông không chỉ hài lòng với món quà mà còn đánh giá rất cao văn hóa của công ty Minh. Ông chủ động gọi điện cho sếp Minh khen ngợi: "Công ty cậu có cậu nhân viên khéo quá, làm việc với những người như thế tôi rất yên tâm".

Kết quả là gì? Cuối năm đó, Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ chân đối tác chiến lược mà còn được sếp trực tiếp tuyên dương và thưởng thêm một khoản tiền nóng vì khả năng giao tiếp bậc thầy.

Có thể thấy, EQ trong giao tiếp là chìa khóa mở mọi cánh cửa. Khi đi tặng quà Tết, mục tiêu không phải là món quà được chuyển giao, mà là tình cảm được ghi nhận. Đừng bao giờ tranh cãi về giá tiền, cũng đừng quá khiêm tốn làm mất giá trị món quà. Hãy dùng sự chân thành và một chút hóm hỉnh để đối phương thấy rằng việc nhận quà của bạn chính là họ đang dành cho bạn một sự giúp đỡ. Khi bạn khiến người khác cảm thấy thoải mái và được tôn trọng, thành công sẽ tự khắc tìm đến.