Nhận thưởng Tết mà nói 3 câu này, bạn chính người EQ thấp

Thưởng Tết không chỉ là một khoản thu nhập, mà còn là sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với nỗ lực của nhân viên sau một năm dài cùng nhau vượt bão. Trong khi những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao luôn giữ cho mình sự điềm tĩnh và thái độ biết ơn dù con số lớn hay nhỏ, thì người có EQ thấp lại thường để cảm giác so sánh và sự bất mãn nhất thời lấn át.

Chỉ cần buông ra 3 kiểu câu nói dưới đây ngay khi vừa nhận thưởng, bạn không chỉ tự hạ thấp giá trị bản thân mà còn vô tình cắt đứt những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

1. "Làm cả năm cực khổ mà thưởng chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?"

Đây là câu nói bộc lộ sự thiếu thấu cảm và cái tôi quá lớn. Người có EQ thấp thường chỉ nhìn thấy sự vất vả của bản thân mà quên mất bối cảnh chung của nền kinh tế hoặc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Việc than vãn trực tiếp về con số ngay tại văn phòng không giúp bạn nhận được nhiều hơn, mà chỉ tạo ra một bầu không khí tiêu cực và khiến lãnh đạo cảm thấy sự ghi nhận của họ bị coi thường. Một người chuyên nghiệp hiểu rằng, thay vì oán trách món quà cuối năm, họ nên dùng kết quả đó để nhìn lại hiệu suất làm việc của chính mình hoặc chọn một thời điểm riêng tư để đàm phán về đãi ngộ một cách văn minh.

2. "Sao anh A, chị B lại được thưởng nhiều hơn tôi, trong khi tôi làm nhiều việc hơn?"

So sánh thưởng Tết chính là "liều thuốc độc" giết chết tinh thần đồng đội và bộc lộ sự hẹp hòi trong tư duy. Người có EQ thấp thường mắc kẹt trong việc đi tìm sự công bằng tuyệt đối bằng cách soi mói túi tiền của người khác.

Họ không hiểu rằng cơ cấu thưởng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thâm niên, mức độ quan trọng của dự án, hoặc những đóng góp thầm lặng mà họ không trực tiếp nhìn thấy. Việc công khai so sánh không khiến bạn trở nên xứng đáng hơn, mà chỉ cho thấy bạn là một nhân sự đố kỵ, thiếu sự bao dung và không có tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp.

3. "Thưởng thế này thì Tết ăn rau ăn cỏ chứ sao đủ tiền mua thịt"

Câu nói mang tính chất mỉa mai này không chỉ thể hiện sự thô lỗ mà còn cho thấy một quan điểm sống thực dụng và thiếu sự trân trọng. Dù số tiền thưởng có thể không đạt được kỳ vọng, nhưng nó vẫn là thành quả của một tập thể và là thiện chí của tổ chức.

Việc dùng những lời lẽ "chợ búa" để hạ thấp giá trị món quà cuối năm khiến bạn trở nên kém duyên và thiếu chiều sâu trong mắt cấp trên. Người có EQ cao luôn biết cách đón nhận mọi thứ bằng sự thanh lịch; họ có thể không hài lòng, nhưng họ tuyệt đối không bao giờ dùng sự mỉa mai để lấp liếm cho sự bất mãn của mình.

Tiền thưởng có thể tiêu hết, nhưng thái độ ứng xử sẽ còn lại mãi. Đừng để một phút thiếu kiểm soát về ngôn từ làm hỏng đi hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn đã dày công xây dựng suốt 365 ngày. Hãy học cách đón nhận thành quả bằng một trái tim biết ơn và một trí tuệ tỉnh táo. Khi bạn biết trân trọng những gì mình đang có và giữ được phong thái đỉnh đạc trước vật chất, bạn sẽ tự khắc thu hút được những cơ hội lớn lao và sự nể trọng thực sự từ những người xung quanh.