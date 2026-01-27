Dạy mãi con không hiểu 1 bài toán, bà mẹ suy sụp tinh thần: Uống hết một lọ thuốc ngủ, phải cấp cứu khẩn cấp!

Với không ít gia đình, khoảnh khắc ngồi vào bàn học cùng con sau giờ tan trường chưa bao giờ là chuyện nhẹ nhàng. Bài toán tưởng đơn giản, chữ viết tưởng quen thuộc, nhưng chỉ cần con "học mãi không vào", không ít phụ huynh đã rơi vào trạng thái cáu gắt, bất lực, thậm chí suy sụp tinh thần. Và một sự việc xảy ra tại Trung Quốc những ngày gần đây đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi "cơn ác mộng dạy con học" vượt khỏi giới hạn chịu đựng.

Theo truyền thông Trung Quốc, mới đây, một người mẹ sống tại Hàng Châu đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống cả một lọ thuốc ngủ trong lúc kèm con trai học bài. Cụ thể, trong quá trình hướng dẫn con trai đang học lớp 1 làm bài tập, do cậu bé liên tục không hiểu một dạng bài, người mẹ rơi vào trạng thái kích động mạnh về mặt cảm xúc. Trong phút bốc đồng, cô đã uống toàn bộ số thuốc ngủ có trong nhà.

Ảnh minh họa: TideNews

May mắn là gia đình phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa người mẹ đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chiết Giang. Các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và điều trị tích cực. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định và tinh thần dần được kiểm soát.

Theo chia sẻ từ phía gia đình và bệnh viện, người mẹ này từng được chẩn đoán trầm cảm sau sinh kèm rối loạn lo âu và đã điều trị bằng thuốc trong nhiều năm. Khi con còn học mẫu giáo, trạng thái cảm xúc của cô tương đối ổn định. Tuy nhiên, nỗi lo về tương lai học tập của con âm thầm tích tụ theo thời gian.

Từ khi con bước vào tiểu học, người mẹ gần như dồn toàn bộ tâm sức cho việc học của con. Cô đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại thường xuyên rơi vào cảm giác thất vọng khi con không đạt được mong muốn. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế khiến cô ngày càng căng thẳng, thậm chí từng nhiều lần buột miệng nói những câu tiêu cực như "chết đi cho xong".

Trong bối cảnh áp lực cuối kỳ gia tăng, cộng thêm trạng thái tinh thần vốn đã mong manh, sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Bác sĩ cảnh báo: Không phải cơn tức giận nào cũng vô hại

Bác sĩ Ngô Tự Húc, chuyên khoa Sức khỏe Tâm thần của Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết phần lớn cảm xúc bực bội khi kèm con học là phản ứng căng thẳng bình thường. Tuy nhiên, khi cảm xúc tiêu cực kéo dài, dữ dội và lan sang các khía cạnh khác của cuộc sống, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác.

Theo bác sĩ, nếu việc dạy con học khiến cha mẹ thường xuyên rơi vào trạng thái tự trách bản thân, mất hứng thú với các hoạt động thường ngày, rối loạn giấc ngủ hoặc ăn uống, mệt mỏi kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Những vấn đề này làm giảm nghiêm trọng khả năng kiểm soát cảm xúc, khiến áp lực tưởng chừng nhỏ trở nên quá sức chịu đựng.

Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực kéo dài còn dễ tạo thành vòng luẩn quẩn "mất kiểm soát - cảm giác tội lỗi - tiếp tục mất kiểm soát", ảnh hưởng đồng thời đến mối quan hệ cha mẹ - con cái và sức khỏe tinh thần của chính phụ huynh.

Ảnh minh họa: Sohu

Bác sĩ Ngô Vạn Chấn, Phó trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần của bệnh viện, khuyến cáo phụ huynh nên chủ động thăm khám nếu bản thân hoặc người thân xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Cơn bùng nổ cảm xúc kéo dài, khó bình ổn

- Ảnh hưởng đến công việc, giao tiếp xã hội

- Rối loạn giấc ngủ, thay đổi khẩu vị rõ rệt, đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân

- Xuất hiện suy nghĩ tự làm hại bản thân hoặc người khác

- Phải dựa vào rượu bia, thuốc men để giải tỏa căng thẳng

Theo các chuyên gia, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như khám sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ gia đình, mà còn là cách bảo vệ chính bản thân người làm cha, làm mẹ.

Theo TideNews