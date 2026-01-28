"Vì 1 phút nóng giận mà ông nội khiến những năm tháng đi học của tôi khốn khổ" - Chia sẻ của cô gái khiến ai đọc cũng thương

Mới đây, chủ đề “Cái tên xấu đã ảnh hưởng đến cuộc đời bạn ra sao?” trên một diễn đàn mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Giữa vô vàn câu chuyện dở khóc dở cười, lời tâm sự của một cô gái tên Hận đã khiến cộng đồng mạng lặng đi vì xót xa. Câu chuyện của cô không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ trong việc đặt tên cho con trẻ.

"Hận" - Cái tên kết tinh từ sự chối bỏ

Khác với số đông được gửi gắm những mong cầu bình an trong tên gọi, danh xưng của cô gái này lại là "sản phẩm" của một cơn giận dữ. "Vì thất vọng khi đứa cháu thứ ba vẫn là con gái, ông nội đã dùng chữ 'Hận' để đặt tên khai sinh cho mình", cô chia sẻ.

Một cái tên chỉ vỏn vẹn một âm tiết, nhưng lại mang sức nặng nghìn cân. Nó không đơn thuần là một danh từ, mà là sự nhắc nhở nghiệt ngã rằng: Sự hiện diện của cô ngay từ đầu đã bị coi là một "sai lầm", một nỗi thất vọng của gia đình.

Một thập kỷ ám ảnh bởi tiếng điểm danh và nỗ lực "đổi tên" của những người yêu thương

Với nhiều học sinh, giây phút giáo viên mở sổ gọi tên là lúc lo lắng về bài vở; nhưng với cô, đó là khoảnh khắc của sự tủi nhục. "Em tên Hận thật à?"; "Có nhầm lẫn gì khi làm giấy tờ không?"; "Bố mẹ có thù hằn gì với em sao?"... Những câu hỏi thắc mắc từ thầy cô, những tiếng cười rúc rích từ bạn bè cứ lặp lại năm này qua năm khác, dần đẩy cô vào vỏ bọc khép kín.

Cái tên lúc này đã trở thành một dạng "bạo lực ngôn từ" âm thầm nhưng tàn nhẫn. Cô thú nhận từng oán hận ông nội vì quyết định nghiệt ngã năm ấy. Dù sau này, khi về già, chính ông đã nhận ra sai lầm và nói lời xin lỗi, nhưng vết sẹo tâm lý hằn sâu suốt thời thanh xuân vốn chẳng thể lành lặn chỉ bằng một câu nói muộn màng.

Để giúp cô bớt đi phần nào mặc cảm, người thân và bạn bè sau này đều chủ động gọi chệch tên cô đi. Thay vì cái tên "Hận" đầy cay đắng trong giấy khai sinh, mọi người đều gọi cô là Hân - cái tên của sự hân hoan và vui vẻ. Cách gọi chệch đi một dấu sắc ấy tuy nhỏ bé, nhưng lại là sự vỗ về hiếm hoi, giúp cô cảm thấy mình được đón nhận hơn dưới một danh xưng mới nhẹ nhàng hơn.

Đừng để cái tên trở thành xiềng xích của con trẻ

Câu chuyện này là bài học đắt giá cho các bậc làm cha mẹ. Người xưa có câu: "Tên hay thời vận tốt". Điều này không hẳn là mê tín, bởi một cái tên mang năng lượng tích cực sẽ giúp đứa trẻ tự tin, hình thành tâm thế lạc quan khi bước ra thế giới.

Ngược lại, việc đặt tên con theo cảm xúc nhất thời, đặt tên xấu để "dễ nuôi", hay dùng cái tên để trút giận lên số phận là một sự ích kỷ. Đứa trẻ không có quyền chọn nơi mình sinh ra hay tên gọi của mình, nhưng chúng có quyền được lớn lên trong sự tự tôn và tình yêu thương, thay vì phải gánh trên vai những định kiến hay sự hắt hủi của thế hệ trước.

Cái tên là thứ đi theo mỗi người suốt cả cuộc đời. Đừng để nó là một vết sẹo đau đớn, hãy để nó là lời chúc phúc đầu tiên và đẹp đẽ nhất mà chúng ta dành tặng cho con.