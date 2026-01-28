Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM lý giải chưa thể thực hiện xét tuyển vào lớp 10

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trong công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, nguyên tắc chung là học sinh được học gần nơi cư trú. Ở bậc tiểu học, THCS, ngành GD-ĐT TP đã bảo đảm tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, dù ở một số nơi sĩ số có thể vượt chuẩn theo quy định.

Riêng đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, lý giải vì sao chưa thể thực hiện xét tuyển, theo ông Hiếu, TPHCM có lộ trình chuyển sang xét tuyển khi đủ trường lớp. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, do chưa đáp ứng đủ cơ sở vật chất nên vẫn phải tổ chức thi tuyển.

TPHCM có lộ trình chuyển sang xét tuyển lớp 10 khi đủ trường lớp

Kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM dự kiến vào tháng 6. Tuy nhiên, dự kiến thời gian thi lớp 10 sẽ muộn hơn năm trước. Lý do vì kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-6 .

Phương án sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 sau khi thi tốt nghiệp THPT có thể là diễn ra vào cuối tháng 6 thay vì ngày 6 và 7-6 như những năm trước. Lúc đó có thể vừa song song chấm thi tốt nghiệp, vừa tổ chức thi lớp 10.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP đã "chốt" việc lựa chọn môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 -2027. Trong đó, quy định 3 môn thi gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.

Được biết, kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ có một số thay đổi sau sáp nhập. Theo đó, ngoài tổ chức thi tuyển, một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển lớp 10.

Trước sáp nhập, TPHCM (cũ) cũng đã thực hiện xét tuyển vào lớp 10 đối với học sinh thuộc xã đảo Thạnh An.