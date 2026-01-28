Thông báo nghỉ Tết LẠ nhất mùa Xuân 2026: "Tắt đèn sách vở" - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây sốt!

Thông báo nghỉ Tết của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ cách truyền đạt mới lạ, khác hẳn với lối thông báo hành chính quen thuộc. Văn bản sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi, sinh động và mang đậm tinh thần của sinh viên.

Mở đầu thông báo, nhà trường chia sẻ: Sau một năm miệt mài với những ca trực, kỳ thi căng thẳng và chồng giáo trình dày cộp, điều sinh viên cần nhất lúc này chính là một khoảng nghỉ chất lượng để “healing” - phục hồi tinh thần, giải tỏa áp lực và nạp lại năng lượng.

Năm nay, nhằm giúp các “bác sĩ tương lai” thảnh thơi săn vé, tránh nỗi lo kẹt xe ngày Tết và có thêm thời gian sum họp gia đình, nhà trường công bố thời gian “tắt đèn sách vở” từ thứ Hai, ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng).

Thông báo cũng liệt kê hàng loạt “đặc quyền” của kỳ nghỉ này như: Sinh viên có thể thoải mái đặt vé tàu xe, không còn cảnh chen chúc hay F5 liên tục vẫn “cháy vé”. Đồng thời các em dễ dàng lên kế hoạch du lịch, khám phá mà không lo trễ deadline; được về nhà sớm để cùng gia đình dọn dẹp, sắm Tết, gói bánh chưng và tận hưởng không khí đoàn viên ấm áp.

Ở phần cuối, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi lời chúc năm mới tới phụ huynh và sinh viên, mong mọi người có một kỳ nghỉ Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa. Đồng thời, nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ tận dụng thời gian này để “reset”, vun đắp tình cảm gia đình và trở lại giảng đường với tinh thần tươi mới, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu học tập trong năm 2026.

Đáng chú ý, trên tấm thiệp thông báo nghỉ Tết, nhà trường còn đính kèm bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn, vui nhộn:

“Hai không hai sáu

Tư duy bén ngót

Thi cử nhẹ tênh

Kết quả chót vót”.

Dưới lịch thông báo, sinh viên bày tỏ sự hào hứng trước cách thể hiện độc đáo và gần gũi; không chỉ cung cấp thông tin về thời gian nghỉ và lịch học trở lại, thông báo còn lý giải rõ lý do sắp xếp kỳ nghỉ trong bối cảnh sinh viên y khoa có cường độ học tập cao, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực, mang tính kết nối và sẻ chia.

Ngôn ngữ trẻ trung, thân thiện cùng việc lồng ghép các từ tiếng Anh quen thuộc như “healing”, “deadline”, “reset” được đánh giá là phù hợp với tâm lý và cách giao tiếp của sinh viên hiện nay, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu của một văn bản chính thức.

Tổng hợp