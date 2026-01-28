Đình chỉ giảng dạy, đục bỏ tên tiến sĩ dùng bằng giả

Khuôn viên Trường Đại học Sư phạm 2 có “Vườn cây tiến sĩ”, trong đó bia tiến sĩ khắc tên các cán bộ, giảng viên trình độ tiến sĩ.

Tuy nhiên, mới đây, có tên tiến sĩ khắc trên bia bị đục bỏ vì nghi ngờ sử dụng bằng giả. Trong đó, người được xác định bị nhà trường đục tên khỏi bia vinh dự là trưởng một bộ môn ở khoa tiếng Anh. Hiện, nhà trường đã đình chỉ giảng dạy với giảng viên này để phối hợp các đơn vị xác minh.

Ngày 27/1, Trường ĐH Sư Phạm 2 tổ chức lẽ vinh danh 12 tân tiến sĩ của năm 2025. Khẳng định tại lễ vinh danh này, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

Vườn tiến sĩ trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm 2

“Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn, là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học. Ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường”, PGS Huy nói.

Ngoài ra, ông cũng chấn chỉnh đội ngũ rằng: Có những buổi lễ được tổ chức để ghi nhận một kết quả. Nhưng cũng có những buổi lễ được tổ chức để nhắc con người ta nhớ về con đường mình đã lựa chọn.

Học vị Tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa.

Hình ảnh tên tiến sĩ bị đục bỏ (ảnh: Liêm chính khoa học)

Một người trở thành Tiến sĩ không chỉ vì đã hoàn thành một luận án, mà vì đã học được cách suy nghĩ độc lập, cách hoài nghi có trách nhiệm, cách trung thực với dữ liệu, và cách kiên nhẫn với con đường tư duy khoa học vốn không bao giờ ngắn. Đây thực sự là một quá trình hình thành nhân cách khoa học.

Tổ chức lễ vinh quy chúc mừng các tân Tiến sĩ năm 2025, theo PGS Nguyễn Quang Huy không chỉ vì đã bảo vệ thành công luận án, mà vì đã chứng minh được năng lực chịu trách nhiệm với tri thức của chính mình.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 khởi đầu là một trường đào tạo giáo viên, và đến hôm nay, điều đó vẫn là căn cốt giá trị không thay đổi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, Nhà trường đã bước vào giai đoạn phát triển mới - trở thành một trường đại học đa ngành. Đó không phải là sự rời bỏ sứ mệnh sư phạm, mà là sự mở rộng không gian để tinh thần sư phạm lan tỏa sâu hơn vào đời sống học thuật và xã hội.

Ông Huy nhấn mạnh, dù ở lĩnh vực nào, trường vẫn vẫn theo đuổi mục tiêu đào tạo con người có tư duy giáo dục: biết học, biết dạy, biết tự học suốt đời và biết chịu trách nhiệm với tác động xã hội của tri thức mà mình tạo ra. Chính vì vậy, đội ngũ Tiến sĩ, Phó Giáo sư của Nhà trường không chỉ là lực lượng giảng dạy, mà là những người kiến tạo văn hóa học thuật và văn hóa giáo dục.

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đặt kỳ vọng rất lớn vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết số 57 của Đảng đã khẳng định khoa học là nền tảng của năng lực quốc gia. Nhưng khoa học chỉ thực sự trở thành đột phá khi được xây dựng trên sự nghiêm túc, trung thực và chiều sâu tư duy. Không có đột phá nào được tạo ra từ sự dễ dãi, và không có sáng tạo bền vững nào được hình thành từ sự thiếu chuẩn mực.

Kỳ vọng, mỗi tiến sĩ, mỗi phó giáo sư của Nhà trường cần ý thức rằng tri thức mình tạo ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người học trong tương lai, ông Huy nhắn nhủ các tân Tiến sĩ, tân Phó Giáo sư không xem học vị và học hàm là điểm dừng, mà là một lời nhắc nhở thường trực về trách nhiệm học thuật. Trách nhiệm ấy không chỉ nằm ở số lượng công bố hay đề tài nghiên cứu, mà trước hết nằm ở việc giữ gìn chuẩn mực khoa học, bảo vệ sự trung thực trí tuệ và góp phần xây dựng một môi trường học thuật lành mạnh, tử tế và có chiều sâu.

Được biết từ năm 1997, Trường Đại học Sư phạm 2 vinh danh giảng viên đạt học vị tiến sĩ bằng cách khắc tên trên các tấm bia, đặt trong khuôn viên. Giảng viên vừa bị đục bỏ tên khỏi bia tiến sĩ mới đây được trường vinh danh đầu năm 2023.